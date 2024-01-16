«Медузообразный» НЛО сняли над военной базой США

Последнее видео, которое было предоставлено исследователем UFOlogy Джереми Корбеллом запечатлело объект, который исследователи назвали «НЛО-Медуза». Запись была сделана над военной базой США с использованием тепловизора и взволновала экспертов и простых обывателей.

– Он пролетает над водоемом, – говорит Корбелл в интервью. – Мне сказали, что он резко останавливается, опускается в воду, и в течение 17 минут ничего не происходит. И вот оно, это существо выходит из воды и взлетает под углом 45 градусов.

Журналист-расследователь и режиссер Джереми Корбелл утверждает, что видеозапись, скорее всего, подлинная, исходя из риска, на который пошли его источники, передавая ему этот материал. Он также заявил, что в 2018 году военным было приказано «выследить» этот загадочный объект.

С тех пор, как видеозапись стала доступной, бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Майкл Конкоски, также высказал свои мысли. Он сообщил, что американские войска годами преследовали этот объект в Ираке, но что происходило в реальности, оставалось загадкой.

– Все закончилось как в истории о призраках базы, – сказал Конкоски. – Казалось, что этот объект вовсе не пытался угрожать нам. Тем не менее, некоторым морским пехотинцам было поручено попытаться найти его с помощью ночного видения. Они искали его с использованием других датчиков и всего доступного оборудования.

Пока что нет ясных ответов на вопросы, связанные с этим загадочным НЛО. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть частью множества недавних наблюдений за неопознанными объектами, исследования которых продолжаются. Существует надежда, что более подробные исследования и анализ позволят узнать больше об этой загадочной истории.