 

«Медузообразный» НЛО сняли над военной базой США

16.01.2024, 7:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Последнее видео, которое было предоставлено исследователем UFOlogy Джереми Корбеллом запечатлело объект, который исследователи назвали «НЛО-Медуза». Запись была сделана над военной базой США с использованием тепловизора и взволновала экспертов и простых обывателей.

– Он пролетает над водоемом, – говорит Корбелл в интервью. – Мне сказали, что он резко останавливается, опускается в воду, и в течение 17 минут ничего не происходит. И вот оно, это существо выходит из воды и взлетает под углом 45 градусов.

Журналист-расследователь и режиссер Джереми Корбелл утверждает, что видеозапись, скорее всего, подлинная, исходя из риска, на который пошли его источники, передавая ему этот материал. Он также заявил, что в 2018 году военным было приказано «выследить» этот загадочный объект.

С тех пор, как видеозапись стала доступной, бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Майкл Конкоски, также высказал свои мысли. Он сообщил, что американские войска годами преследовали этот объект в Ираке, но что происходило в реальности, оставалось загадкой.

– Все закончилось как в истории о призраках базы, – сказал Конкоски. – Казалось, что этот объект вовсе не пытался угрожать нам. Тем не менее, некоторым морским пехотинцам было поручено попытаться найти его с помощью ночного видения. Они искали его с использованием других датчиков и всего доступного оборудования.

Пока что нет ясных ответов на вопросы, связанные с этим загадочным НЛО. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть частью множества недавних наблюдений за неопознанными объектами, исследования которых продолжаются. Существует надежда, что более подробные исследования и анализ позволят узнать больше об этой загадочной истории.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Японским биологам удалось зафиксировать «разговор» растений

16.01 / «Огненный шар» над Японией

16.01 / Мнение: О беде певца Шамана… Придётся послужить в зоне СВО?

16.01 / Xiaomi представила умный массажер для глаз

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Конфискация имущества за фейки

16.01 / Мнение: О русском ударе по доллару… Этого он точно не переживёт?

16.01 / Принты весны 2024: тренды и антитренды сезона

16.01 / “Эклектичный дедушка” – главный модный тренд 2024 года: что надо знать об особенностях этого стиля

16.01 / Самые модные многослойные прически зимы на волосы средней длины и правила ухода за ними

16.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Карта протестов в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика