Мнение: О беде певца Шамана… Придётся послужить в зоне СВО?

Певец Ярослав «Шаман» Дронов прорвался к славе и сборам через… гм-м-м… тему. Патриотическую, а не ту, о которой вы тут могли подумать, охальники! Его визитной карточкой стали песни-крики «Я русский» и «Мой бой». Многие им верят. И даже подпевают на концертах.

А теперь, кажется, пришёл черёд ответить за свои слова о готовности «принять бой» и «идти до конца». Повестка в зону СВО, похоже, замаячила на горизонте.

Эхо «голой вечеринки» у блогера и теледивы Насти Ивлеевой задело. Из её сотен участников реально пострадали двое. Болгарский певец Филипп «Бедросович» Киркоров, которого внезапно начали прессовать по всем линиям, вплоть до РАО за неуплату роялти. И непризнанный «король рэпа» Vacio, по паспорту — Николай Васильев, которому военкомы выписали повестку за использование носка Balenciaga не по назначению на той самой вечеринке.

Вот тут-то всё и заверте…

Адвокат рэпера Vacio заявил Газете.ру, что его подзащитный «бросает перчатку певцу SHAMAN», который не служил в армии. По словам защитника, его доверитель предлагает SHAMAN’у на деле доказать свою преданность Родине и отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооружённых силах РФ.

«Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как оё ее избежал. И он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он и этого избежал — непонятно. Если Vacio должен служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину? Такой же гражданин, как Vacio, пусть послужит», — заявил адвокат.

Цель понятна, но ведь и заход хорош. «Не служил — не мужик» ©

А тут ещё все эти намёки на пристрастие к кожаным штанам…

Неужели придётся отрабатывать не только… гм-м-м… словом, но и делом?

Тем более, что он разок запятнался отказом поехать на концерты перед бойцами там, за что был на несколько долгих недель отлучён от эфиров на ТВ. И нового виляния ему не простят?

Поедет?

И примет бой?

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