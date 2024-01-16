Xiaomi представила умный массажер для глаз

Компания Xiaomi выпустила умный массажер для глаз, получивший название Mijia Smart Eye Massager.

Новинка, запущенная на платформе Xiaomi Youpin, разработана с учетом структуры глаза и включает в себя семь массажных зон, а массаж основных точек обеспечивают четыре воздушных клапана, контроль которых осуществляется независимо друг от друга. Устройство, имитирующее технику массажа, используемую в специальных упражнениях для глаз, предлагает три уровня интенсивности. Контроль температуры, позволяющий регулировать степень теплового воздействия на глаза, осуществляется при помощи технологии NTC, а настройку можно осуществить через приложение Mijia App.

Приобрести массажер, имеющий прозрачное окно, позволяющее избежать чрезмерного давления на глаза и наблюдать за окружающей средой, можно за 65 долларов. Старт продаж запланирован на 17 января.