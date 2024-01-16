 

Рупор кремлевской пропаганды: Конфискация имущества за фейки

16.01.2024, 5:38, Разное
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Комментаторам на заметку.

Правительство РФ одобрило конфискацию имущества по статье о фейках про армию — РБК
Комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею депутатов-единороссов о расширении перечня преступлений в статье о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ).
Теперь в ней могут появиться деяния, совершённые из корыстных побуждений в рамках статьи о дискредитации армии (ст. 207.3 УК РФ).
Кроме того, инициаторы поправок предлагают предусмотреть лишение званий и госнаград за совершение таких преступлений.

Теперь вас могут не только посадить, но и конфисковать диван и компьютер, которые использовались для осуществления акта дискредитации. Поэтому думайте, что пишите. Берегите свой диван.

Источник: Colonel Cassad


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