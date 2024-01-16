 

Мнение: О русском ударе по доллару… Этого он точно не переживёт?

16.01.2024, 3:20, Разное
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Ну что ж, свершилось! «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели» © и начались тектонические подвижки. Короче, не надо было смешить российские «Искандеры» американскими адскими санкциями. Ад — он не там. Ответочка, знаете ли, полетела.

И уже попала, куда надо.

По итогам 2023 года доля торгов китайской валютой на Московской бирже достигла почти 42%. И она вытеснила с первого места американский #доллар. Объём торгов юанем вырос втрое, до 34,2 трлн руб. Но и спрос на валюты других «дружественных» стран тоже увеличивается. Хотя в общем объёме биржевых торгов они пока занимают незначительную долю. Но зато существенно выросли объёмы внебиржевых торгов дирхамом ОАЭ и индийской рупией.

Итак, глубоко чуждый русскому духу американский #доллар «низвергнут» с российского пьедестала. Дензнак, на который буквально молилось первое поколение «свободных россиян», оказался в РФ лишь вторым. Пусть и за очень дорого.

Короче, как скоро нынешняя #Россия окончательно сольётся рвущемуся в экономические лидеры Китаю?

И что она при этом выиграет?

А что потеряет?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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