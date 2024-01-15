Мнение: Сколько надо было ждать квартиру в СССР, 30 м² на россиянина и почему на Западе так много привидений

1. Блогер Genby решил подсчитать, сколько в среднем надо было ждать советскому человеку получения «бесплатной» квартиры в СССР. Как выяснилось, не так уж и мало. Заработать сейчас можно гораздо быстрее — по той простой причине, что сейчас покупатель квартиры не оплачивает «в нагрузку» ни квартиру для блатных, ни квартиру для своего соседа-лодыря, который работает спустя рукава (ссылка):



Берем на 1918 год цифру в 25,7 миллионов городского населения, а в 1991 году 191,7 миллионов городского населения.

Конечно данных по 1918 году нет. В 1913 жило 28 миллионов, а в 1926 году 26 миллионов. Скорей всего, в городах будущего СССР в 1918 жило миллионов 20. Плюс-минус 5 миллионов, не имеет значения. Разница 1991 года с 1918 годом по городскому населению – 166 миллионов человек, которых надо было обеспечить жилплощадью за 73 года советской власти.

Среднее значение городского населения за 73 года равно 83 миллиона человек. <…>

Нормирование берем самое щадящее, конечно не 6 метров на человека, и не 20 как сейчас. А советское позднее нормирование: количество комнат равно семья минус 1. Или в 18 метров на человека, на семью из 3 человек, типовая двушка в 54 квадратных метра. Это так называемое бюджетное дешёвое жилье.

Можно брать и семьями по три человека в квартире, но проще считать на одного человека.

Разбиваем построенное жилье: 3010 (1991 год) минус 210 (1918 год) = 2800 миллионов квадратных метров, вот сколько было построено за 73 года советской власти в городах СССР. Или по 38,36 млн квадратных метров в год. Это по 2,13 миллиона микроквартир по 18 метров на человека или 0,71 миллиона 2-хкомнатных квартир в год.

Сколько же надо ждать 83 миллионам человек (городского жилья, в среднем за 73 года советской власти), если в стране строится в среднем 2,13 миллиона микроквартир в год. Почти ровно 39 лет. Если брать по домохозяйствам по 3 человека и двушкам, выходит то же самое.

Среднее время ожидания своей городской квартиры в СССР было около 40 лет. Конечно, это время можно было сократить, как делали в СССР: считать тех, у кого уже есть 5 метров на человека, не нуждающимися в жилье. Тогда время ожидания сокращалось в 3,6 раза, до 12 лет. Это и было средним временем ожидания квартиры в позднем СССР.

Но 5 метров на человека и 18 как-то уж слишком отличаются.

Также не могу не отметить, что все жители в СССР жили в пожизненной ипотеке. Ведь жилье строилось на общественные фонды, которые изымались из зарплат советских работников всё время советской власти. Это касается не только жилья, а и транспорта, медицины, образования. Сколько изымалось из советских зарплат, легко примерно прикинуть.

Отношение доходов населения к ВВП (ВРП, ВОП) страны почти постоянно при определенном общественном строе. Если разделить доходы населения на ВВП в рублях можно узнать какую долю от заработанного отдает своим гражданам общественный строй, а сколько у него “прилипает” на так называемые общественные нужды.

…в спокойные годы, до роста дефицита бюджета, и печатания денег в 1989-1990 году, доля зарплат пенсий и других доходов социалистического общества равнялась 30% от валового продукта. В капиталистическом обществе это около 60%.

То есть, в социалистическом обществе половина всех доходов уходит на общественные фонды (жилья, медицины, образования). Это пожизненная ипотека, с изъятием половины заработанного. И в отличии от настоящей ипотеки, вы продолжаете платить всю жизнь, независимо есть у вас жильё или нет.

Мало того, если сейчас вы в ипотеке почти сразу получайте жилье, то в советской пожизненной вы его ждёте 40 лет. И сейчас жильё принадлежит банку, но только пока вы не выплатите за него ипотеку. Тогда, даже после получения оно принадлежало государству, которое продолжало забирать половину зарплаты в общественные фонды, не считая остальных налогов.

2. В современной России ситуация с жильём улучшается быстрыми темпами (ссылка):



При сохранении текущего строительства, в этом году, жилищная обеспеченность россиян достигнет 30 метров на душу населения.

Курирующий строительную отрасль зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что уходящий год был успешным. В числе лучших результатов он назвал объемы ввода жилья, которые оцениваются в не менее, чем 108 млн кв. м, или 0,74 кв. м на каждого жителя страны.

Интересно, на каком этапе люди скажут «мне достаточно»? Какого размера квартиру вы бы хотели иметь, если бы могли выбрать любой метраж, но не имели бы неограниченного времени на уборку и неограниченного бюджета на оплату коммунальных услуг?

3. На Западе привидений много, а в России – мало. Возможно, причины этого феномена материальны (ссылка):

Задумался о том насколько редко в России, по сравнению с Англией и США, водятся привидения.

Ну в самом деле! Многие ли ваши российские знакомые могут похвастаться приведением, живущие в их доме?

А в англосаксонском мире – да на каждом шагу! И добро бы только в фамильных замках. Нет, и в самых обычных домах.

Вот, например, у моего троюродного брата (Ося, привет!) на втором этаже, в детской, жил призрак прежнего владельца дома.

У меня есть объяснение этого феномена.

Ведь что есть приведение? Дух, который после смерти не смог или не пожелал расстаться с материальным миром. Что-то его здесь держит!

А что например?

А вот подумайте.

Покупаешь ты очень средненький, по бостонским меркам, дом. Платишь $100.000 downpayment [первый взнос].

Потом в течении 30 лет платишь $2000 ежемесячно mortgage [ипотека]. Плюс $500 real estate tax [налог на недвижимость]. Плюс $200 страховка. Плюс примерно $800 в месяц – utility, maintenance and repairs [ЖКХ и мелкий ремонт]. И это я ещё не учитываю improvements and renovations [ремонт и реновация].

И так – каждый месяц в течении 30 лет.

И вот, к концу 30-го года, когда на горизонте уже светит свобода от этих банковских кровососов и возможность наконец-то насладиться полностью своим домом ……. БАЦ! Аневризма аорты!!!

И что остается делать бедной душе? Покинуть этот дом, где каждая щепочка оплачена потом и кровью?! Вот вам и объяснение.

А в России! А что в России?!

Неукорененность Российского быта описана многократно.

Да и было ли к чему прикипать душой-то?!

К дому-крошечке в три окошечка? К комнате в коммуналке? К ведомственному жилью?

Но я с ужасом думаю о толкотне, которая начнется в тонком эфире Москвы и Петербурга, когда придет пора покидать этот мир владельцам нынешних ипотек!