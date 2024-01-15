В России ввели административную ответственность за склонение к алкоголизму

Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым с 1 февраля 2024 года за предложение совместно употребить алкогольные напитки граждане могут быть оштрафованы, а в случае повторного нарушения в течение года – привлечены к обязательным работам.

«Россия – это свободная страна, однако зачастую несознательные россияне злоупотребляют своими правами. Мы считаем, если человек хочет выпить, он может сделать это сам, не привлекая третьих лиц. В противном случае такое гражданин должен ответить по закону», – сообщил депутат Андрей Гурулёв.

В законодательстве предусмотрено несколько исключений – граждане могут предложить своим друзьям и близким принять участие в совместном употреблении алкогольных напитков в свой день рождения, именины, на Новый год, а также в Дни воинской славы России.

За предложение «сообразить на троих» теперь можно получить штраф в размере до 10 тысяч рублей.

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