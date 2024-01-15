 

Министр сельского хозяйства Крыма ушел в отставку из-за неполного освоения бюджетных средств в 2023 году

15.01.2024, 19:20, Разное
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Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук ушел в отставку из-за недостаточной эффективности использования бюджетных средств в 2023 году. Об этом объявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что руководство министерства допустило неэффективное использование бюджетных средств, что привело к их возврату в федеральный бюджет.

В связи с этой ситуацией Андрей Владимирович Савчук, министр сельского хозяйства Республики Крым, подал заявление об увольнении и будет освобожден от должности. Также был объявлен выговор первому заместителю министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой за неадекватное исполнение служебных обязанностей.

Кроме того, Сергей Аксенов заявил о намерении объявить выговоры министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому и первому заместителю министра здравоохранения РК Ольге Растригиной. Однако, несмотря на эти инциденты, глава Крыма отметил, что в целом уровень исполнительской дисциплины и использования бюджетных средств в 2023 году в республике был самым высоким за последние десять лет.


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