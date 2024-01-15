 

В «Лаборатории Касперского» опровергли утверждение об опасности российского «2ГИС»

15.01.2024, 18:10, Разное
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Специалисты из “Лаборатории Касперского” провели анализ российского приложения “2ГИС”, которое ранее было признано как вредоносное сервисом Google Play. Об этом пояснила пресс-служба компании “2ГИС”.

Анализировались три Android-версии навигационного сервиса, включая сборку 6.30.2.533.6, ранее отвергнутую Google Play.

Результаты анализа показали, что вредоносного кода в ни одной из приложенных версий не обнаружено. По мнению экспертов по информационной безопасности, 2ГИС безопасно для скачивания и использования на устройствах.

Ранее сервисы проверки безопасности, такие как VirusTotal, также подтвердили отсутствие угрозы для пользователей и их данных в Android-версии 2ГИС.

Директор департамента исследований и разработок 2ГИС Антон Спиридонов подчеркнул, что приложение запрашивает необходимые доступы лишь для полноценного функционирования.

Таким образом, “Лаборатория Касперского” и внешние сервисы проверки подтверждают, что 2ГИС является безопасным для пользователей, а его скачивание и использование не представляют угрозы.


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