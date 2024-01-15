Мнение: О главном итоге «маленькой победоносной войны»… Мороз по коже?

Время неумолимо. Незаметно, секунда за секундой — и вот уже у одной «короткой» спецоперации — весомая круглая дата. И куча «круглых» цифр к ней.

Исполнилось сто дней с тех пор, как Израиль начал операцию «Железные мечи» как акт возмездия за убитых в ходе октябрьского террористического нападения ХАМАС. Месть вышла далеко за пределы законов талиона, по которым всего лишь «око за око».

#Израиль отчитался об уничтожении 9 тыс. боевиков ХАМАС. Меж тем арабские источники сообщают, что всего с момента начала израильской спецоперации в Газе превысило 24 тыс. 100 чел. и продолжает расти. Ещё 60 тыс. 834 палестинца ранены. Всего в секторе на момент начала «мечей» проживало около 2 млн человек.

Итак, на каждого убитого «боевика» приходится около двух мирных жителей. Включая женщин, стариков и детей.

Израилю, конечно, ещё далеко до #США: при вторжении в Ирак на 9,2 тыс. погибших саддамовских военных пришлось, по разным оценкам, от 100 тыс. до 600 тыс. убитых и умерших от ран и болезней мирных жителей.

Но ведь это всё — «другое», да?

И «правильные» господа могут безбоязненно устраивать сафари на арабов и персов из Третьего мира?

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