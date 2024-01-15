 

Роспотребнадзор обязал производителей указывать, как правильно носить носки

15.01.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Роспотребнадзор издал постановление, предписывающее производителям товаров лёгкой промышленности объяснять в инструкциях правила ношения предметов одежды. 

В ведомстве отметили, что за последние пять лет коэффициент интеллекта у россиян, в особенности в возрастной категории 18-35 лет, существенно снизился. Это привело к неправильному ношению предметов одежды. Из-за отсутствия инструкции потребители всё чаще стали надевать чулки и колготы на руки и лицо, а мужские носки на интимные места. 

С 1 февраля вместе с приобретением того или иного предмета одежды покупатель получит инструкцию, где указано, к какой части тела подходит та или иная часть туалета, порядок надевания и снимания и графическое изображение её правильного расположения на человеке. После покупки потребитель должен поставить подпись в документе в квадратике «Ознакомлен с правилами использования». 

Инструкции обязаны иметь все реализаторы одежды, в ином случае их работу приостановят до устранения нарушений.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / В «Лаборатории Касперского» опровергли утверждение об опасности российского «2ГИС»

15.01 / Мнение: О главном итоге «маленькой победоносной войны»… Мороз по коже?

15.01 / Как помочь своим сухим волосам: лучшие домашние средства для увлажнения

15.01 / Ученый: пролетевший над Японией «огненный шар» мог являться метеороидом

15.01 / Money Week: российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость

15.01 / Минфин Финляндии: экономика хронически слаба и требует проведения реформ

15.01 / Мнение: Пожар на складе

15.01 / В Иркутской области воссоздадут Хиросиму образца 1945 года

15.01 / Изысканный преппи, эклектика, объем и винтаж: девять самых ожидаемых модных тенденций 2024 года

15.01 / Посольство Украины в Канаде осудило боксера Бетербиева за поддержку Кадырова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика