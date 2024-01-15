Роспотребнадзор обязал производителей указывать, как правильно носить носки

Роспотребнадзор издал постановление, предписывающее производителям товаров лёгкой промышленности объяснять в инструкциях правила ношения предметов одежды.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет коэффициент интеллекта у россиян, в особенности в возрастной категории 18-35 лет, существенно снизился. Это привело к неправильному ношению предметов одежды. Из-за отсутствия инструкции потребители всё чаще стали надевать чулки и колготы на руки и лицо, а мужские носки на интимные места.

С 1 февраля вместе с приобретением того или иного предмета одежды покупатель получит инструкцию, где указано, к какой части тела подходит та или иная часть туалета, порядок надевания и снимания и графическое изображение её правильного расположения на человеке. После покупки потребитель должен поставить подпись в документе в квадратике «Ознакомлен с правилами использования».

Инструкции обязаны иметь все реализаторы одежды, в ином случае их работу приостановят до устранения нарушений.

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