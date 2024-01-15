 

Ученый: пролетевший над Японией «огненный шар» мог являться метеороидом

15.01.2024, 17:00, Разное
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“Огненный шар”, замеченный в небе над Японией, вероятно, представлял собой маленький болид, который сгорел в атмосфере, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Данное явление было замечено в различных частях страны, в основном на востоке и северо-востоке.

“Скорее всего, это был проход небольшого болида, который сгорел в атмосфере и оставил светящийся след”, – пояснил Железнов. Он также отметил, что благодаря техническому прогрессу у многих людей теперь есть возможность записывать подобные явления на телефоны, в результате чего создается впечатление об увеличении числа подобных явлений.

“Фактически на Землю ежегодно падает несколько сот тысяч тонн метеоритного вещества”, – добавил эксперт. По данным японских специалистов, болид двигался со скоростью 42,4 километра в секунду, а его траектория пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.


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