Ученый: пролетевший над Японией «огненный шар» мог являться метеороидом

“Огненный шар”, замеченный в небе над Японией, вероятно, представлял собой маленький болид, который сгорел в атмосфере, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Данное явление было замечено в различных частях страны, в основном на востоке и северо-востоке.

“Скорее всего, это был проход небольшого болида, который сгорел в атмосфере и оставил светящийся след”, – пояснил Железнов. Он также отметил, что благодаря техническому прогрессу у многих людей теперь есть возможность записывать подобные явления на телефоны, в результате чего создается впечатление об увеличении числа подобных явлений.

“Фактически на Землю ежегодно падает несколько сот тысяч тонн метеоритного вещества”, – добавил эксперт. По данным японских специалистов, болид двигался со скоростью 42,4 километра в секунду, а его траектория пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.