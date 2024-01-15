Money Week: российская экономика продолжает демонстрировать устойчивость

Вопреки ожиданиям западных аналитиков, российская экономика продолжает показывать устойчивый рост. Эту информацию пишет британское издание Money Week.

По итогам 2023 года, многие западные эксперты предсказывали крах российской экономики. Однако фактические данные свидетельствуют об обратной тенденции, в которой РФ опередила Европу, включая Великобританию, по ряду ключевых показателей. Например, ВВП страны увеличился более чем на три процента.

Издание отмечает, что российскую экономику поддержали высокие цены на нефть, увеличение экспорта в Китай и Индию, а также активное развитие программ импортозамещения. Кроме того, уход западных компаний из РФ открыл новые возможности для местных предпринимателей, а ограничения на вывод капитала вынудили россиян инвестировать в развитие своей страны. Дополнительно, меры по стимулированию регионального развития привели к увеличению зарплат участников СВО и улучшению условий для них и их семей.

Начало спецоперации на Украине в феврале прошлого года вызвало усиление санкционного давления со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика успешно адаптировалась к новым условиям. Санкции негативно сказались на экономике Европы и США, что привело к росту цен на топливо и продукты питания, ускорению инфляции и повышению уровня безработицы.