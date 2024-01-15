 

Минфин Финляндии: экономика хронически слаба и требует проведения реформ

15.01.2024, 15:50, Разное
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Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила в колонке для газеты Maaseusun Tulevaisuus в понедельник, 15 января, о слабости финской экономики и неотложной необходимости проведения реформ.

Она отметила хроническую слабость государственной экономики и подчеркнула, что финская экономика пребывает в стагнации уже около 15 лет. Пурра утверждает, что без действенного развития частного сектора Финляндия не сможет существенно улучшить свое положение.

В декабре прошлого года Центральный банк Финляндии объявил о начале рецессии, ожидается, что страна начнет восстанавливаться только к концу 2024 года, а экономический рост возможен в 2025 году.

Экономические проблемы Финляндии также отразились на предприятиях, в течение 2023 года зарегистрировали банкротство 3293 компании, что является рекордом за последние 25 лет. Только в ноябре было зарегистрировано 345 банкротств, что на 112 больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Финляндия также столкнулась с крупной забастовкой 14 декабря в знак протеста против реформ в сфере труда, которые намеревается провести правительство, включая пенсионную реформу, изменения в выплатах по больничным листам и страховым взносам, упрощение увольнений и запрет забастовок.


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