Мнение: Пожар на складе



Вид на склад с высоты

Весьма загадочная история с грандиозным «пожаром века» в Шушарах. Взяли да сожгли огромный и, что особенно забавно, буквально только что построенный склад этой загадочной компании Wildberries. Он же вроде и двух лет не проработал. По радио слышал, что постройка его обошлась в 3 млрд. рублей, а вот теперь и товара там сгорело еще миллиардов на 10… В сумме, стало быть, 13 млрд. р., ну, для ровного счета – пусть будет 150 млн. долларов.

В долларах сумма не сказать чтоб очень поражает воображение. Но всё равно, наверно, жалко. Есть, правда, нюанс: если склад достроили в 2021, то сумели его оснастить, как пишут, «новейшим оборудованием» еще до СВО и, значит, до санкций; стало быть, повторить за те же деньги точно не удастся, «параллельным импортом» будет и дольше, и дороже… Так что да, 150 млн. долл. ущерба – точная оценка.

С другой стороны – какое ж там, к черту, «новейшее оборудование», если склад загорелся буквально как свечка и выгорел весь дотла, словно был пропитан бензином?! Если это новейшее, то какое ж тогда устаревшее? Что-то тут темнят… Пишут, что пожар распространился до такой степени быстро, потому что на складе… отключили противопожарную сигнализацию. Сами же сотрудники. Из-за того, что она «часто ложно срабатывала».

Что-то знакомое слышится в этой «причине». Ах, ну да: в 2018 году то же самое называли в числе главных причин страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сколько тогда было воплей, сколько требований «не допустить впредь»! И вот, 6 лет прошло – пофигу мороз: противопожарную сигнализацию все равно наши русские люди воспринимают как назойливую докуку – «пищит чего-то, заколебала уже в корень, выруби ее нахрен!» Лепота.

С другой стороны – не оставляет навязчивое ощущение какой-то подставы. Если это построенный за 3 млрд. огромный склад, он же вроде просто по определению (!) должен быть оборудован в противопожарном смысле. Ведь понятно, что огонь – это буквально Главная Угроза для склада товаров! Воровство и огонь – две главные угрозы (если точнее). Соответственно, любой нормальный собственник должен в первую очередь требовать от строителей гарантий, что ничего не загорится, а если и загорится, то это можно будет быстро потушить, не допустив распространения огня. Это же азбука.

А тут было похоже… ну понятно, на что. Из классиков: «Воронья слободка была обречена. И она загорелась, подожженная сразу с пяти концов».

Первая же мысль, пришедшая в голову при сообщении о таком грандиозном пожаре – что подожгли, конечно же, сами хозяева: чтобы или получить страховку, или скрыть какие-то грандиозные хищения. Но со страховкой неожиданно версия отпала: вдруг выяснилось, что компания Wildberries по рассеянности (!) забыла пройти государственную процедуру… по вводу здания в эксплуатацию. И таким образом она, формально, даже не успела – за 2 года – стать собственником данного склада. Так сейчас «разъясняют» юристы в многочисленных СМИ – и звучит это, конечно, как полная дичь. Склад, получается, по бумагам даже и складом никаким не был – это была СТРОЙКА. Продавцы, стало быть, с правовой точки зрения сгружали товары прямо на стройку в чисто поле. А потом со стройки же забирали. И такая «схема» спокойно работала и год, и два! «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Гм…

Зачем же, в таком случае, сей склад сожгли? Может, какую-нибудь партию наркоты таким образом уничтожили – происки конкурентов? И что это, кстати, вообще за компания Wildberries – которая так легко и непринужденно расстается со 150 млн. долл., нажитых непосильным трудом?

Компания ведь даже при первом на нее взгляде – в высшей степени «праздничная». Это ведь ее возглавляет «первая в России женщина-долларовый миллиардер», не так ли? Или не первая, а вторая: первой же, наверно, была жена Лужкова г-жа Батурина. Однако с Батуриной как раз всё ясно, вопросов по ее «богатству» никаких нет – ежу понятно, что муж щедро делился с нею миллиардами из бюджета Москвы, а бюджет Москвы, как мы знаем, бездонный.



Татьяна Бакальчук (в девичестве Ким)

А вот «хозяйка» Wildberries, некая Бакальчук… Кстати, для адептов «молодого русского капитализма» и любителей «социальных лифтов» – пример просто образцовый. Второй образчик «честного миллиардера», который (которая) нажила «палаты каменные» БЕЗ участия в приватизации (первый пример – конечно, Олег Тинькофф, еще одна фигура мутнее некуда). И Вайлдберриз, и сама Бакалюк появились просто из ниоткуда, как-то одномоментно. Бац! И у нас перед изумленной публикой – компания с миллиардными оборотами, доставляющая в несчастную Россию товары со всего мира с минимальной наценкой. А во главе – скромная миллиардерша «из народа». А вы говорите, что нет социальных лифтов. Где еще такое возможно?! И ведь никаких там «покровителей», типа мэра Москвы или генералов МВД в погонах (как в случае с Чичваркиным) и близко не видно. «Камни пройденных дорог сумел пробить росток!»

И я вот думаю, грешным делом – а с чего бы вдруг компании-доставщику из ниоткуда так лихо взлететь? Может она… того? Возила еще и что-нибудь маржинальное, но малость запрещенное? Т.е. возила-то, понятно, никакая не Бакальчук, а она просто сидела поверх несокрушимым Фунтом, заодно и демонстрируя всему миру торжество феминизма в России? (выгодный пиар!) Тогда и пожар на складе легко объясним?

Э-эээ, брат. Далеко что-то мы забрались. Наверно, все гораздо проще, и нет в этом пожаре ничего, кроме обычных наших халатности, халтуры, забывчивости и разгильдяйства. Кто-то неудачно покурил и не туда выбросил окурок.