 

В Иркутской области воссоздадут Хиросиму образца 1945 года

15.01.2024, 15:33, Разное
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В Усолье-Сибирском (Иркутская область) началась реализация масштабного гуманитарно-просветительского проекта «Всемирная история». В городе планируют воссоздать поля наиболее масштабных битв и сражений в мировой истории. Особенностью экспозиции станет полностью открытый доступ, ведь все объекты расположатся на городских улицах. 

После совещания с ведущими архитекторами и ландшафтными дизайнерами было принято решение посвятить первую часть выставки событиям 6 августа 1945 года – атомной бомбардировке Хиросимы американскими войсками. По словам муниципальных властей, воссоздание разрушенного японского города не потребует весомых финансовых вложений.

«У нас есть всё необходимое – огромные воронки, разрушенные здания, заброшенная промзона и хранящиеся в ней токсичные отходы. Жаль, что всё это стоит без дела, нам обязательно надо это монетизировать», – пояснил заммэра Усолья-Сибирского Василий Тунгусов. 

Под амбициозный проект в городе спешно возводят инфраструктуру – проводится ревизия жилого фонда, который можно сдать в аренду, а также расконсервируются два общежития бывшего техникума и бывшая казарма.     

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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