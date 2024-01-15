Посольство Украины в Канаде осудило боксера Бетербиева за поддержку Кадырова

Посольство Украины в Канаде выразило свое негодование по поводу высказываний российского боксера Артура Бетербиева, в которых он выразил поддержку главе Чечни Рамзану Кадырову. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано на странице посольства в социальной сети X.

Дипломаты посольства выразили свою критику в адрес Бетербиева за то, что он во время своей речи после победного поединка прославлял Рамзана Кадырова. В заявлении говорится: “Еще одно доказательство того, что российские спортсмены не могут сохранять политическую нейтральность”.

14 января Артур Бетербиев одержал победу над британским боксером Каллумом Смитом. Бой состоялся в канадском Квебеке и завершился в седьмом раунде техническим нокаутом. В рамках этой победы, выступая под флагом Канады, Бетербиев успешно защитил свои три чемпионских титула в полутяжелом весе, принадлежащие Всемирному боксерскому совету, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации.

В активе 38-летнего чеченского боксера – 20 побед и ни одного поражения.