 

Посольство Украины в Канаде осудило боксера Бетербиева за поддержку Кадырова

15.01.2024, 14:41, Разное
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Посольство Украины в Канаде выразило свое негодование по поводу высказываний российского боксера Артура Бетербиева, в которых он выразил поддержку главе Чечни Рамзану Кадырову. Официальное заявление по этому поводу было опубликовано на странице посольства в социальной сети X.

Дипломаты посольства выразили свою критику в адрес Бетербиева за то, что он во время своей речи после победного поединка прославлял Рамзана Кадырова. В заявлении говорится: “Еще одно доказательство того, что российские спортсмены не могут сохранять политическую нейтральность”.

14 января Артур Бетербиев одержал победу над британским боксером Каллумом Смитом. Бой состоялся в канадском Квебеке и завершился в седьмом раунде техническим нокаутом. В рамках этой победы, выступая под флагом Канады, Бетербиев успешно защитил свои три чемпионских титула в полутяжелом весе, принадлежащие Всемирному боксерскому совету, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации.

В активе 38-летнего чеченского боксера – 20 побед и ни одного поражения.


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