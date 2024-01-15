Названа возможная причина хронической усталости

Как сообщает издание Nutrients, одной из причин хронической усталости, особенно у пожилых людей, является дефицит витамина D, влияющего на механизмы, непосредственно связанные с этим состоянием.

Данный витамин может активировать гены, уменьшающие воспаление в мышцах или повреждение клеток со свободными радикалами, не говоря уже о том, что витамин D задействован в выработке серотонина и дофамина, играющих ключевую роль в процессе передачи нервных сигналов и регуляции настроения. Кроме того, установлена связь между дефицитом витамина D и хронической усталостью у больных рассеянным склерозом.

В ходе нескольких исследований было установлено, что нормальный уровень витамина D снижает риск смерти от целого ряда причин, но требуются дополнительные анализы.