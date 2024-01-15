Агентство Spektr: российские экосистемы активно развивают медиасервисы

Многие российские цифровые экосистемы существенно расширили свой набор сервисов к концу 2023 года, показывают результаты исследования аналитического агентства Spektr.

В ходе проведенного исследования отмечается, что за период 2022-2023 годы операторы значительно обновили свои экосистемные сервисы. Лидером стала компания МТС, демонстрируя рост нововведений на 43%.

Аналитики агентства подчеркнули, что большая часть инвестиций компаний направлена на развитие развлекательных и медиасервисов. Вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова сообщила, что развлекательные сервисы компании, такие как Kion, “МТС Музыка”, “Строки” и “Защитник”, ежегодно увеличивают свою популярность на 30-50% как среди пользователей, так и в финансовом плане.

Аналитики агентства также отметили, что МТС и VK стремятся уменьшить свою зависимость от иностранных платформ и смягчить риски, связанные с возможными санкциями.

Эксперты из Spektr подчеркнули, что за период 2022-2023 годы МТС добавила наибольшее количество новых сервисов в свою подписку.

Ольга Зиборова отметила, что все они уже интегрированы в экосистему МТС и значительно влияют на основные показатели бизнеса компании в области телекоммуникаций.