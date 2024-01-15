Защитить мозг от старения можно за счет ограничения калорий

Как сообщает издание Nature Communications, ключевым фактором увеличения продолжительности жизни при ограничении потребляемых калорий является ген OXR1, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Институт исследования старения Бака.

Было установлено, что ген OXR1 оказывает влияние на такой комплекс, как ретромер, представляющий собой набор белков, задействованных в процессе переработки клеточных белков и лепидов.

Ученые отмечают, что дисфункция ретромера имеет четкую связь с возрастными заболеваниями, относящимися к категории нейродегенеративных, подчеркнув, что ограничения в питании замедляли старение мозга за счет действия OXR1, защищающего клетки от окислительного повреждения и направленного на поддержание ретромера, однако механизм функционирования этого гена еще предстоит изучить.