В Подмосковье задержали учителя труда, организовавшего в школе производство запчастей к иномаркам

В городе Дмитрове Московской области задержан учитель труда одной из школ, организовавший на её площадях производство контрафактных запчастей к автомобилям иностранного производства.

В качестве рабочей силы он использовал учеников младших и средних классов, а на самых примитивных операциях – ещё и физрука.

Запчасти сбывались на автомобильных рынках Центрального федерального округа под видом оригинальных деталей, полученных по параллельному импорту. В их выпуске были задействованы 6 школьных станков, а также дополнительное оборудование, втайне размещённое в школьном подвале.

Организованную схему источники в органах называют особенно циничной с учётом того, что трудовик забирал себе почти все доходы. Детям он «платил» оценками (в том числе договариваясь с учителями других предметов), а физруку – водкой. Простые детали обрабатывались из заготовок на имеющемся оборудовании, а более сложные узлы, такие как гидроусилители, собирали из готовых китайских компонентов и запечатывали в коробки, похожие на фирменные.

За выпуск контрафактной продукции и эксплуатацию детского труда учителю поначалу грозил серьёзный срок, однако его опытом уже заинтересовались в Минпромторге, поэтому он может вскоре стать свидетелем в рамках сделки со следствием. На этот случай, как отмечает собеседник, организатором преступной схемы станет учитель физкультуры.

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