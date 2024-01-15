Жители малайзийской деревни живут в страхе из-за некой темной сущности, которая ночью пытается залезть в их дома

Уже две недели как жители деревни Кампунг-Кепи в Малайзии живут в состоянии сильного стресса: странная темная человекоподобная фигура повадилась приходить ночью к их домам.

54-летняя Хаслинда Хассим рассказывает, что все началось с того, что однажды вечером ее 17-летний сын заметил какую-то подозрительную активность возле соседнего дома и посоветовал ей запереть в ее доме все окна и двери.

Затем ее сын с другом пришли к ней в дом и когда она впустила их, то все трое разом услышали снаружи сильный стук, как будто там упало что-то тяжелое.

Хаслинда попыталась рассмотреть что там такое, выглянув из двери, и успела заметить как там ползет что-то темное.

– Сначала я отмахнулась от этого, думая, что это просто мои глаза сыграли со мной злую шутку – что это просто иллюзия. Но когда я увидела его снова, он встретился со мной взглядом, встал на ноги и быстро побежал к главной дороге, растворившись в темноте, – рассказала она.

В последующие дни подозрительная активность возле дома Хаслинды происходила еще четыре раза. Последний раз это случилось в 2.30 ночи, когда люди проснулись от громких звуков чего-то царапающего, как будто кто-то пытался залезть по стене или выломать окно.

Одновременно и другие жители деревни стали сообщать о наблюдении в темное время суток странной темной фигуры. 67-летняя Мариам Джохит рассказала, что ее дочь услышала как кто-то трясет забор у дома:

– Это был пятый раз, когда наш дом кто-то беспокоил. Прошлой ночью, когда дома были я, двое моих детей и внук, около 9 вечера мы услышали, как задрожали входные ворота дома. Моя дочь Норинор Мохд Нур одернула на окне занавески и увидела призрачную сущность, притаившуюся за пределами дома. Она закричала “Там кто-то есть!”, прежде чем бросилась открывать входную дверь и вышла наружу, но призрачная сущность уже переместилась.

Затем дочь Мариам услышала чьи-то быстрые шаги и таинственная сущность куда-то пропала. На ее крики сбежалась родня и соседи и они тщательно осмотрели все вокруг дома Мариам, но никого подозрительного не обнаружили.

Дело дошло до того, что люди пожаловались на происходящее в местный комитент по безопасности. Его председатель Мохаммад Сах Сулейман сказал следующее.

– Эти беспорядки продолжаются уже больше недели, и это вызвало страх и хаос среди местного населения, настолько сильный, что некоторые из них боятся ходить в туалет в своих собственных домах, чтобы справить нужду.