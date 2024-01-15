 

Рупор кремлевской пропаганды: О пропаже американских «морских котиков» неподалёку от Йемена

15.01.2024, 3:35, Разное
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О пропаже американских «морских котиков» неподалёку от Йемена

Третий день в Красном море продолжается операция по поиску пропавших бойцов Navy SEAL США.

По данным американских СМИ со ссылкой на некие официальные лица, два «морских котика» упали в воду во время ночной операции один за другим.

В заявлении не раскрывается, какой тип операции моряки проводили в то время. Но они были «направлены в район действий 5-го флота США (C5F) для поддержки широкого спектра миссий».

В CNN уточняют, что причиной падения стали «восьмифутовые волны», а второй боец прыгнул за первым в попытке спасти его.

И это заставляет несколько усомниться в обстоятельствах инцидента.

Во-первых, восьмифутовые волны (около 2,5 метров) не являются чем-то из ряда вон для региона в это время года, хотя человеческий фактор исключать нельзя.

Во-вторых, пропажа «котиков» удивительно совпала с массированной атакой йеменских хуситов. Простор для фантазии здесь высокий: вплоть до вероятности поражения американского корабля в результате ответного огня.

Ещё одним вариантом развития событий может быть операция против «Харакят аш-Шаббаб» или сомалийского отделения «Исламского государства». Хотя в последнем случае США обычно признают или хотя бы частично публикуют обстоятельства инцидента общими словами.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов попытку высадки группы спецназначения на территорию Йемена. Не вся береговая линия контролируется хуситами, а с подконтрольными ОАЭ или Саудовской Аравии силами можно было бы договориться.

И последним из вероятных сценариев может стать легализация потерь в других кризисных зонах мира. Например, в Красном море можно утонуть и находясь в Харьковском отеле.

@rybar – цинк

Выглядит так, что хуситы добились как минимум 1 попадания по американскому кораблю (о чем хуситы и заявляли) и там просто погибло 2 человека, а сам корабль сохранил ход и продолжил действовать у берегов Йемена.

Источник: Colonel Cassad


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