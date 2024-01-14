 

Конституционный суд одобрил декриминализацию побоев по отношению к иностранным агентам

14.01.2024, 11:33, Разное
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Конституционный суд дал положительное заключение на законопроект, который декриминализует лёгкое насилие в отношении иностранных агентов.

Предполагается, что за нападение на лицо, числящееся в соответствующем списке, на первый раз будут приговаривать к штрафу в размере 5 тысяч рублей, на второй раз – к штрафу до 10 тысяч рублей, и только на третий раз деяние рассмотрят в контексте уголовного кодекса.

Суд всесторонне изучил предлагаемые поправки в законодательство и нашёл их «отвечающими духу времени и общественному запросу». Поскольку само по себе нападение не признаётся законным и за него грозит штраф, права физлиц-иноагентов не нарушены. С другой стороны, общество не будет дестабилизировано в случае привлечения к ответственности граждан, совершивших правонарушение из «моральных и патриотических соображений».

– Штраф в размере 5 или 10 тысяч рублей может быть легко покрыт за счёт коллективного взноса, а сам правонарушитель, оступившийся из понятных, оправданных побуждений, получит шанс исправиться, не попадая в изоляцию, или же оступиться ещё раз, – говорится в заключении.

Законопроект уже получил широкую поддержку общественных организаций и правозащитников. Его первое чтение ожидается в марте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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