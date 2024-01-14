Боец Анкалаев получил бонус за победу над Уокером в главном бою на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата Fight Night 234. Бой прошел в американском Лас-Вегасе и завершился нокаутом во втором раунде.

После этой победы Магомед Анкалаев был награжден бонусом в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. Поединок между Анкалаевым и Уокером стал реваншем после их первой встречи 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В первом бою Анкалаев нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, что привело к остановке боя рефери. После медицинского осмотра Уокера было решено, что он не может продолжать поединок, и бой был признан несостоявшимся.

Магомед Анкалаев продолжает укреплять свою репутацию как один из самых многообещающих бойцов в мире MMA. В своей карьере он одержал 18 побед и потерпел всего одно поражение, 1 бой завершился вничью.