Мнение сторонника Кремля: О логике чушпана… Почему Зеленский против прекращения огня?

Пардон май френч, дамы и господа. Но я решительно охреневаю с происходящего. Быть может и вы сейчас тоже «охренеете».

Украинский президент Владимир Зеленский выступил против прекращения огня и, соответственно, против начала хоть каких-то переговоров, которые не раз уже предлагала #Россия. Потому что… «эта пауза поможет только Российской Федерации».

А Украине она, оказывается, только навредит.

«Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали. И слава богу, что все это решается на Украине, поэтому пауз на пользу России точно не будет», — заявил Владимир Зеленский. А перед этим он посетовал, что партнёры Киева «не успевают» наполнять склады ВСУ вооружением, настолько быстро оно расходуется на поле боя и выбивается ракетными ударами Армии России.

Вы здесь логику видите?

Я — так решительно нет. Ни на военном уровне, ни тем более — на государственном.

С чисто военной точки зрения. Если тебе, твоим вооружённым силам не хватает снарядов, потому что западная военная #промышленность «не успевает» их производить — а она не успевает, потому что нужны время и #деньги, чтобы нарастить мощности военных заводов, — так почему бы не дать ей это время? Почему бы не поставить на паузу боевые действия, сжигающие каждый день десятки тысяч только снарядов, не дать западному ВПК спокойно раскочегариться и потом уже навалиться всей мощью 40% мировой экономики на жалкие 1,5%? Или кто-то всерьёз полагает, что ослабленные адскими западными санкциями эти «полтора процента», у которых ракеты уже трижды «вот-вот закончатся», смогут настолько милитаризовать свою экономику, что резко превзойдут коллективный Запад в производстве вооружений?

Или же кто-то верит, что едва только нынешний конфликт будет «заморожен», как Европа радостно кинется в Россию за дешёвым газом, снимет #санкции, починит «Северные потоки», восстановит отношения и business as usual? Пардон, но если ваш главный спонсор только и ждёт возможности «переметнуться» на сторону вашего врага, не надёжнее ли прямо сейчас прекратить этот конфликт на любых условиях — а Запад уж наверняка постарается, чтобы эти условия были не совсем позорными, — чем дожидаться предательского удара в спину от Старого Света?

С точки зрения государственной. Поставьте себя на место президента страны, чьи города разрушаются, чьи люди гибнут и становятся инвалидами десятками тысяч каждый месяц, чьи сограждане перебежали за рубеж миллионами (и продолжают бежать любой ценой), чья #экономика держится внешними подачками и чей #бюджет истощён настолько, что уже не в состоянии выплачивать #пенсии, пока Запад не поставит новую партию оружия. Сохрани вы хоть минимальную адекватность, разве не были бы все ваши помыслы в первую очередь о том, как прекратить этот самоубийственный конфликт? Даже советский диктатор Иосиф Сталин — параллели с Великой Отечественной так любит проводить украинская пропаганда — в 1941 и в начале 1942-го предлагал через посредников Адольфу Гитлеру «договориться» пусть и за счёт территориальных уступок. И не его вина, что фюрер эти предложения отверг.

Так почему же Владимир Зеленский напрочь отвергает все предложения прекратить нынешний военный конфликт?

Ответ тут может быть только один.

Давайте вспомним, что Владимир Зеленский пришёл к власти не как президент мира, а как глава «партии войны». В его предвыборной программе значилось «Мы отвоюем у России Донбасс и #Крым». В его предвыборной программе одним из краеугольных камней было укрепление мощи ВСУ. А вот предыдущий президент, Пётр Порошенко, предлагавший вернуть земли в первую очередь «политико-дипломатическим путём», Владимиру Зеленскому проиграл.

То есть «маленькой победоносной войны» с Россией хотела украинская нация. Которая даже весной 2022 года верила, что «ещё 2-3 месяца, полгода максимум» — и #Украина победит РФ.

Так что не в Зеленском дело. И это, наверное, неизлечимо.

Может, прав был какой-то американский политик, заявивший (не дословно), мол, если украинцы хотят погибать, воюя с русскими, наш долг помочь им в этом?

Вот только что всему остальному миру делать с миллионами одурманенных пропагандой людей, которыми завладел вирус коллективного суицида?

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