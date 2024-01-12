Российские ученые создали приложение, определяющее группу крови по фотографии

Группа ученых, представляющих Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, разработала программу, благодаря которой группу крови можно определить дистанционно, для чего медицинскому работнику потребуется лишь загрузить в приложение фотографию образца крови, смешанного с реактивом.

Автор программного комплекса «ФотоРезус» Павел Трегуб уточнил, что программа подготовит предварительное заключение, которое врач лабораторной диагностики сможет подтвердить дистанционно, сохранив результаты анализа в системе.

Цифровой продукт, выход которого на рынок ожидается через два года, позволит, как подчеркнули ученые, минимизировать риски осложнений при переливании крови, исключив человеческий фактор и ошибки на разных этапах анализа, а также снизить расходы на закупку оборудования и расходных материалов.