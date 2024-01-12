Российские ученые создали приложение, определяющее группу крови по фотографии
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Группа ученых, представляющих Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, разработала программу, благодаря которой группу крови можно определить дистанционно, для чего медицинскому работнику потребуется лишь загрузить в приложение фотографию образца крови, смешанного с реактивом.
Автор программного комплекса «ФотоРезус» Павел Трегуб уточнил, что программа подготовит предварительное заключение, которое врач лабораторной диагностики сможет подтвердить дистанционно, сохранив результаты анализа в системе.
Цифровой продукт, выход которого на рынок ожидается через два года, позволит, как подчеркнули ученые, минимизировать риски осложнений при переливании крови, исключив человеческий фактор и ошибки на разных этапах анализа, а также снизить расходы на закупку оборудования и расходных материалов.
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