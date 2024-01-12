XReal выпустила AR-очки Air 2 Ultra за 699 долларов

Как сообщает издание GSMArena, китайская компания Xreal представила очки дополненной реальности Air 2 Ultra, которые могут выступить в качестве недорогой альтернативы Vision Pro от Apple.

Стоимость устройства, исполненного в форм-факторе обычных очков, составляет 699 долларов, в то время как американский девайс обойдется в 3499 долларов. Вес устройства, получившего линзы-экраны и две установленные в дужку камеры, позволяющие записывать пространственное видео, составляет, благодаря титановому корпусу, 80 граммов.

Разрешение каждого экрана Xreal Air 2 Ultra составляет 1080 пикселей, а угол обзора – 52 градуса. В продаже новинка появится в марте текущего года.