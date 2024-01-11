Личное: “Какие настройки помогут окончательно отцепиться?”

Какая прекрасная история золушки и печорина. Прекрасная не потому, что счастливая, к сожалению нет. Прекрасная, потому что хрестоматийная.

Скоро мы с вами займемся этой хрестоматией: типами и степенями заморозки и методами разморозки.

Автору я сама отвечу немного позже. А пока не буду ничего писать, чтобы вы сами прочитали это письмо и попробовали ей ответить.

Только в третьем лице пишите о ней и героях, конечно, как у нас принято. А то кто-нибудь из новичков еще додумается написать: “Здравствуйте! Мне кажется, что Вы и Ваш парень Р – золушка и печорин. Если это так, то вам нужно…” Так не нужно.

der_otter

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам большое за новогодний курс и за всё, что Вы пишете и публикуете. После последних постов о гештальтах решила попробовать Вам написать, возможно, мне повезёт попасть на разбор и подсветить свои слепые пятна. Дело в том, что мне, как и многим в подобной ситуации, сложно забыть человека, который меня бросил после недолгих отношений и, очевидно, разлюбил, если вообще любил когда-либо, и мне хотелось бы понять, что не так с моими установками и как они мне вредят.

Я уже писала Вам письмо https://evo-lutio.livejournal.com/1662135.html . Та ситуация развивалась таким образом, что я все-таки попыталась наладить отношения с М. и у меня даже получилось, но потом ряд событий привёл к тому, что я влюбилась в Р. С Р. мы долго не сходились: мне мешали то мои отношения с М., то непонятная муть с еще одним парнем, Л. – мы переспали и я поняла, что мимолетную влюбленность как рукой сняло, мне показалось, что его стремление сразу заручиться тем, что все серьезно, проговорить все словами через рот и в будущем заиметь трех детей несколько перебор – то командировки бесконечные… Общаться с Р. я прекратила весной без объяснения причин. Он тогда написал мне, что я ничего не понимаю в любви, и лет через пять мы еще это обсудим. Я тогда почувствовала легкую вину, но и облегчение – мне хотелось восстанавливать отношения с М., а параллельные романы мне не нравятся. И мы не общались несколько месяцев, до августа – тогда я приехала с подругами на Байкал, и меня внезапно накрыло тоской по Р. настолько, что он мне приснился. Я даже загадала желание у местного шаманского камня: если судьба – пусть объявится через пару дней, а не напишет – не судьба. Он написал и мы продолжили общение. Как он сказал позже – интуитивно почувствовал, что в этот раз я не закроюсь.

Так и вышло: я приехала, мы встретились в конце августа, и больше не расставались. Он сразу отдал мне ключи от квартиры, я – объяснилась с М. и попыталась вернуть помолвочное кольцо. Он не взял. Как и не вывез из моей квартиры до конца свои вещи. Тут сама виновата: я рассталась с ним, но не сказала, что у меня другой. Об этом все знали, мы с Р. жили вместе, но М. либо это игнорировал, либо его пожалели и не стали об этом намекать ни прямо, ни косвенно. Мы изредка по-дружески встречались в общих компаниях, между нами не было ничего романтического, хотя мы переписывались. Р. все эти вещи знал, хотя и не комментировал – я от него ничего не скрывала и он, когда познакомился со мной, был в курсе, что я была замужем и собиралась второй раз. Собственно, он мне и сказал, что за М. мне замуж нельзя, счастья он особого во мне не наблюдает. Он всегда очень точно считывает настроение и состояние других людей, все отмечают, что он проницателен донельзя – этим он с непривычки некоторых даже пугает.

У Р. есть жена – они официально не в разводе, хотя пару лет вместе не живут – отношения с которой длились лет 10. Он старше меня, у него интересные друзья, все – художники и музыканты – и мы объективно имеем очень разный бэкграунд. Объединяли нас всегда общие вкусы на музыку, литературу и искусство, то, что мы оба творческих направлений – я по работе, он сам когда-то был художником, позже бросил, хотя помог знакомым в родном городе открыть галерею – и, наверное, стиль жизни, когда полночи пьешь и танцуешь, а потом два дня на износ работаешь. Тусовочный такой стиль жизни – постоянно встречи со знакомыми, выпивка, поездки и кредо «меня любят женщины, алкоголь и смерть». Знакомые считали нас адреналиновыми наркоманами: мы танцевали на проезжей части, оплачивали всем выпивку и сбегали, в один день могли обойти монастыри и кладбища и закончить сутки где-то реанимируя бомжа. В то же время, мы много разговаривали, устраивали домашние ужины – вместе с Р. мы купили в его квартиру кучу бытовых мелочей, у него ничего не было и он не умеет готовить – и я была абсолютно счастлива. Он сам говорил, что он хочет жить именно так, как мы живём – что он до встречи со мной долго лечился от депрессии, а со мной рядом радостно и умирать не хочется. Мне это было приятно слышать, хотя я в этом улавливала и еще один оттенок смысла: «мне хорошо сейчас, а менять что-то я не хочу». Но я всегда была параноиком, и списывала свои сомнения и страхи на то, что я слишком прикапываюсь к словам.

Спорили мы несколько раз, и каждый раз это касалось отношений. Первый раз он мне сказал, мол, ты же сама недоразведенная, когда я попросила в моем присутствии его жену называть хотя бы бывшей. Р. знал, что я долго не могла оформить развод и думал, что по документам я до сих пор в браке. А я как раз летом все эти формальности уладила, о чем ему и сказала – что я дошла-таки с бывшим мужем до суда и нас развели, так что, аргумент не засчитан. После этого он и в самом деле стал аккуратнее в выражениях, но начал меня иногда пытать. Что я думаю о любви, как это, а что я думаю о браке. Я честно ответила, что для меня отношения либо развиваются, и тогда люди женятся, либо увы, надо расходиться. Он поинтересовался, а что если у человека, который будет со мной, другие взгляды, и для него штамп – простая формальность. На это я ответила, что если формальность, то нет причин его не ставить, и мне было бы обидно, если бы, например, мой бывший муж, который уже был до меня однажды женат, был готов что-то сделать для другой женщины, а для меня – нет. И что я себя люблю и не предам: мне не хочется жить в какой-то двусмыслице, если это надолго. На этом разговор свернулся, но мне он уже тогда не понравился. Я поняла, что наши взгляды тут не сходятся, и рано или поздно, это может послужить катализатором конфликта.

Собственно, последняя наша ссора началась именно с вопроса брака: Р. спросил у меня, почему я все-таки не вышла замуж за М. Я уточнила, что он имеет в виду, и он стал говорить, что М. лучше него, моложе, красивее и перспективнее, и надо было выбирать его. Мне так противно стало и грустно. Я спросила: «а ты этого хочешь?». Он ответил, что он тут не причём, что он хочет мне добра и вообще, на моем месте любая девушка предпочла бы готового молодого и очень влюбленного жениха сомнительному мужику, не знающему, чего он хочет от жизни. Я спросила, уйти ли мне сейчас или остаться и что я его обожаю. Р. очень спокойно сказал, что это неправда. Я сказала: «Да, ты прав. Я так говорить больше не буду». Он стал извиняться, мол, я понимаю, что делаю тебе больно. И я поняла, что это всё. Крышка гроба. Что надо бы мне сейчас сказать, что я ухожу, было прекрасно, но я вижу, что я тебя гружу. Но честно – струсила. Я подумала: я же его люблю, и если я сама разорву эти отношения прямо сейчас, буду потом себя накручивать, что это я разрушила лучшее, что было в моей жизни. И малодушно решила: проведём сегодняшний вечер, я завтра придумаю дела, уеду и, прикрываясь работой, спущу все на тормозах. Мы провели вечер, вернулись домой, переспали, на другой день посмотрели фильмы, поболтали и я уехала.

На другой день был день рождения М. На нем он сказал, что хочет начать все сначала, и что любит меня. Что до сих пор верит, что я буду его женой и готов ждать меня столько, сколько мне требуется. Проводил меня до метро, я уехала домой… Было желание задержаться рядом с М. подольше, но я вспомнила тираду Р. про «молодого и перспективного» и мысленно показала обоим фак. Выбирать между «любить самой» и «быть любимой» я как-то не собиралась и уж если мне не повезло и я настолько нетонко настроена, что приняла симпатизирующего мужика за влюбленного, то решила хотя бы не утешаться, используя кого-то.

Неделю мы с Р. не списывались. Он написал сам, мол, давай встречу тебя с работы, нам надо поговорить. Я сказала, что говорить не о чем. Что я увидела, когда он меня замуж за М. отправил, что он от меня устал, я ему надоела, и нет нужды взывать к моему уму и гражданской сознательности, чтобы я его отпустила. Что он прав, и нет нужды тащиться на встречу, чтобы все это мусолить. Он написал, что так и не смог испытать ко мне то, что искал, и что я стала ему близким человеком, но этого мало. Потом спросил про вещи – я решила, что мелочевка мне не нужна, а то, что я накануне покупала пусть оставит себе. Уточнил про настолки, стоит ли ему ходить – ответила, что разберемся, это не детсад, пусть приходит. Он еще раз извинился, сказал, что если у меня возникнут какие-то вопросы и желание поговорить – могу не стесняться, он открыт. И что ему жаль, что он делает мне больно. Вот тут я задохнулась. От возмущения. Больше я вообще ничего ему не писала, саму переписку сразу стерла, и пошла страдать.

Я переживала как-то депрессию – когда умерли обе бабушки с небольшим промежутком времени – и это была, конечно, не она. Но все действительно посыпалось. На работе я как раз завершила проект, и между ним и новым образовалось окно, где ожидался длинный простой без оплаты. Другая работа разладилась. Здоровье впервые за долгое время подвело – я валялась в горячке, меня М. выхаживал, потому что я отказывалась лечиться. Стыдно вспомнить, но я просто жить не хотела. Длилось это несколько недель, а потом я решила, что если в мои планы все-таки не входит сразу ложиться в гроб, надо что-то делать. Я снова начала заниматься живописью после длительного перерыва. Включилась в работу над диссертацией. Курить бросила – стали неприятны сигареты. Купила абонемент в тренажерный зал и начала себе готовить здоровую пищу. Все это особого удовольствия сначала не доставляло, потом понемногу втянулась. Начала знакомиться с мужчинами. Во время одного такого вечера мне в три часа ночи написал Р. Прошел где-то месяц с нашего расставания, я сидела с молодым человеком в баре и он написал мне стандартное «привет, как ты?» и… Я не стала открывать это сообщение. Я была зла. А как мне отвечать – «прекрасно»? «Ужасно, ты меня убил»? «Нормально»? Сам-то ты как думаешь? Он понял, и утром сообщения уже не было. Больше в личку он мне не писал, хотя лайкал мои фотографии и некоторые записи.

Дела чуть поправились: нашлись подработки, я снова почувствовала себя привлекательной, хожу на свидания. На моей старой работе меня стали больше ценить, когда я попыталась уйти, замученная несправедливыми штрафами – все выплатили, по итогу я получаю больше, чем рассчитывала. Нахожусь сейчас в поиске интересной ниши, хочу заниматься не только преподаванием и пиаром, хочется войти в какой-то творческий кластер. В университете помогла в проведении нескольких конференций, друзья подтянули на зимних праздниках организовывать лагерь для детей и делать квесты – социальная жизнь втягивает. Но меня не то чтобы это не радует – я понимаю, что молода, здорова, руки-ноги есть, и самое глупое, что можно представить – страдать по равнодушному мужику. И тут у меня затык: я ведь понимаю, что я ему не нужна. От хорошего не отказываются. Он мне подходил, а я ему – нет или в какой-то момент перестала. Но я не могу его забыть. Я бью себя по рукам, чтобы не проверять его аудио – заметила как-то, что он ворует мои записи – принципиально не открываю его страницы, не обсуждаю эту ситуацию с товарищами. Друзья пытались меня поддержать и говорили, что, мол, он тебя любит, просто испугался, все-таки разница в возрасте и все дела – я вежливо от этой интерпретации отказалась, ответив, что сказал он правду, он меня не полюбил и обсуждать тут нечего. Я и себе это повторяю, как мантру просто «он тебя не любит, ты ему была симпатична, может, он был даже влюблён, ну и что? Никто тебе не должен был любви до гроба и фаты до пола». И понимаю частично, что мой гештальт, возможно – в идее, что он все-таки любил, но не хотел волокиты с разводом, дележкой имущества с женой и прочими проблемами, связанными с моими взглядами и принципами, вот и предпочел уйти, чтобы не связываться с такой хурмой. В такие минуты меня отрезвляет мысль, что значит, любви все-таки достаточно сильной не было – понимай он, что не хочет меня терять, он бы все-таки не рвал отношения. И что я как будто пытаюсь сама себя сводить с ума чтобы не видеть, что я не самый главный печатный пряник, чтобы желать его на любых условиях ценой даже своего дискомфорта. Что выбрал он свою налаженную жизнь или просто действительно не любил – не моё дело. Это его выбор – не быть со мной. И озвучил он его не в ссоре, это было трезвое решение. А все-таки что-то свербит внутри. Не отпускает. Хочу забыть и не думать, но когда случаются паузы в работе – мысли порой накатывают и держат.

Вчера была очередная игра. Он пришел, впервые за долгое время. Мы мило общались за столом и нормально провели партии, а потом у меня была назначена встреча с одним парнем, мы пересекались несколько раз на недавних мероприятиях и он позвал меня на свидание. Я убежала, попрощавшись со всеми, с Р. мы лично не разговаривали. С тем парнем свидание прошло хорошо, мы переместились из ресторана к нему играть в настолки, но в какой-то момент он начал ко мне приставать, а я поняла, что игривое настроение ушло. Так что я отстранилась и уехала домой. Тоскливо стало. Уважаемая Эволюция, какие настройки помогут окончательно отцепиться? На какой деятельности лучше сфокусироваться?