 

Рупор кремлевской пропаганды: Попадание по гостинице в Харькове

11.01.2024, 13:50, Разное
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Кадры ночного попадания по гостинице в Харькове, где останавливались иностранные наемники.
Гауляйтер оккупированного нацистами Харькове скорбно заявил про "10 раненых и 1 турецкого журналиста".

В данной гостинице обычно тусовались заехавшие на харьковское направление прибалты и поляки.

Вчера ближе к полуночи российские войска нанесли удар по гостинице Park Hotel в Харькове. Удар, увы, к результату не привёл (пострадал лишь фасад, а подразделение наемников проживало на цокольном этаже). Поэтому украинские СМИ на коленке оперативно сделали сюжет о том, как русские обстреливают мирные гостиницы.

Сразу же после удара по всему Харькову начали оповещать подразделения “Интернационального легиона” и иностранных наемников, которые как раз-таки в подобных зданиях квартируют.

Пока неизвестно, насколько быстро все гостиницы опустеют и не вернётся ли кто-то в их стены. О той же давно опустевшей гостинице “Турист” ходят споры до сих пор: есть ли там кто-то или нет, а СБУ периодически проводят показные заселения, чтобы спровоцировать русских на удар.

Тем не менее, подходы к огневому поражению начали меняться. По Харькову в ежедневном режиме наносятся удары, цели доравездываются и поражаются в том случае, если нужно доработать.

https://t.me/rybar/55824 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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