 

В Большом театре будут наказывать зрителей за слово «тягомотина»

11.01.2024, 13:33, Разное
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Для повышения среднего интеллектуального уровня зрителей Большой театр объявил о введении должности культурного комиссара.

В его задачи войдёт активный мониторинг зрительного зала во время представлений. Специалист будет активно следить за поведением публики, контролировать бодрствование зрителей, использование мобильных телефонов и особо внимательно изучать высказанные реплики.

Чтобы избежать недоразумений и штрафных санкций, зрителям перед началом спектаклей выдадут памятку со словами, которые запрещено произносить во время действа. Среди них – «скучнятина», «фигня», «параша» и «тягомотина». В таких случаях гостей ждёт серьёзное наказание, вплоть до удаления из зала.

– В первый раз мы просто отберём бинокль, но дальше может последовать, например, двухмесячный запрет на посещение «Баядерки» или «Турандота». Удаление из зала – это совсем крайний случай, но и такая мера тоже будет применяться, – сообщил главный администратор Большого.

В театре добавили, что мера не будет распространяться на госслужащих высшего ранга, Героев России и Героев Труда, представителей силовых структур и депутатов Госдумы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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