Для снижения социальной напряжённости в московские магазины с «санкционкой» начнут пускать простолюдинов

Минпромторг разрешил запускать простых россиян в магазины с «санкционкой».

Ранее вход туда был доступен исключительно для государственных и муниципальных служащих, однако теперь сеть специального распределения обязали с 06:00 до 08:00 по субботам и воскресеньям обслуживать простолюдинов и отпускать им товар на сумму до определённого лимита.

Санкции недружественных стран были нацелены на самую незащищённую группу населения, которая не может выехать за границу и приобрести обычные импортные товары народного потребления. Для снижения социальной напряжённости в обществе пришлось запустить сеть торговых точек, обслуживающих исключительно государственных служащих, и продающих им те продукты и изделия, к которым они привыкли. Однако оказалось, что такое положение дел вызывает роптание в других слоях общества.

Решено, что с февраля государственные торговые точки, отпускающие «параллельно импортированные» изделия – от яхт до микроэлектроники, будут обслуживать в том числе и простых россиян. Поскольку закупка и продажа товаров для реализации осуществляется строго через систему государственного планирования, отпускать товары простолюдинам хотят только за инвалюту и с лимитами на продажу в одни руки.

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