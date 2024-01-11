Зеленский пообещал не покидать свой пост до полной победы и «пока не будет выплачен последний рубль репараций»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не оставит украинцев наедине с их проблемами и будет занимать свою должность до тех пор, пока официальный Киев не одержит полную физическую, политическую и моральную победу.

Он заверил, что не бросит исполнять обязанности президента, пока не будет выплачен «последний рубль репараций». Выступая в недавно появившейся ежевечерной передаче «Слово президента», Зеленский попросил людей не бояться его ухода – такого не случится.

– Дорогие мои, я с вами. Я уверен в своих силах. Я готов нести эту ношу и оставаться президентом до тех пор, пока мы не одержим полную, бескомпромиссную и разгромную победу, – сказал он. – Некоторые говорят: президент испугается, президент устанет, президент уйдёт. Это враньё. Президент никуда не уйдёт, он вас не бросит.

Чтобы защитить народ Украины от возможного госпереворота, глава государства намерен создать президентскую гвардию, которая будет подчиняться исключительно ему лично. Чтобы попасть туда, придётся по меньшей мере сдать экзамен по «мартовским тезисам» и полному собранию сочинений президента.

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