Мнение: Израиль лишает США статуса сверхдержавы

Евреи прорыли секретный тоннель в синагогу Нью-Йорка. Зачем — не вполне понятно, так как публично высказываются какие-то нелепейшие версии: от рейдерских захватов до коронавирусного саботажа. Секретный тоннель в итоге заметили, начали запечатывать бетоном, но в этот момент евреи полезли из своего тоннеля наружу, чтобы устроить беспорядки.

Да, я тоже вначале не поверил. Но мы живём в эпоху смартфонов, так что я могу предъявить вам в качестве доказательства видеозапись непотребства (ссылка):

Израиль в США очень любят — до такой степени, что 95% американских пенсионеров безусловно поддерживают бомбардировку сектора Газа. Молодёжь, правда, склоняется уже на сторону Палестины, но это проблема будущего, так как средний возраст крупного политика в США — далеко за 60. Злые языки утверждают, что единственная причина иррациональной любви к Израилю — американские СМИ, которые полностью контролируются связанными с Израилем персонами. Молодёжь газет не читает, а телевизор смотрит меньше, отсюда у неё более трезвый взгляд на политику.

В любом случае, даже американцам рано или поздно приходится соотносить свои пристрастия с реальностью на политической карте мира. Реальность же такова — поддержка Израиля в очередной его войне уже обошлась США невероятно дорого. Американцы проявляют слабость, и их перестают уважать.

США — классическая талассократия, то есть морская держава. Россия, допустим, является теллурократией, наши основные точки интереса сосредоточены на суше, на материке. США, напротив, контролируют моря и океаны, держа тем самым за горло большую часть мировой торговли. Если мы заглянем в историю, то другими талассократиями были Финикия и Британская империя, а теллурократиями — Монгольская империя и Китай. США — не вполне чистая талассократия, так как американцы иногда забираются далеко вглубь континентов, доходя до Небраски или Афганистана, однако всё же очевидно, что внешняя политика современных США зиждется в первую очередь на авианосных ударных группах и на контроле водных путей.

И вот теперь, спасибо Израилю, на одной из главных торговых артерий планеты, в Красном море, происходит страшное. Хуситы — одна из сторон гражданской войны в Йемене — вот уже пару месяцев как атакуют плывущие через Красное море в Израиль корабли. Русские танкеры не обращают на эту суматоху внимания, так как в русских хуситы по каким-то причинам не стреляют, а вот перевозчики из других стран перенаправили уже свои маршруты в обход опасного участка.

Так как США — единственная страна, которая всерьёз поддерживает Израиль, получается, что хуситы бросили вызов американцам, организовав частичную морскую блокаду для их союзников. По американским военным кораблям, кстати, хуситы тоже постреливают, но американцы делают вид, будто ничего не происходит, так как боятся ввязываться в очередной конфликт.

Ситуация очень нездоровая, однако при иных обстоятельствах американцы могли бы просто отвернуться в сторону: дескать, да, кто-то там шалит, надо будет как-нибудь потом, при случае, навести порядок. Вместе с тем, проблема перешла уже на следующий уровень: морские перевозчики, не желая огибать всю Африку, начали докладывать хуситам о своих маршрутах — так и так, уважаемые ракетчики, мы плывём транзитом, не стреляйте, ваше распоряжение не торговать с Израилем будет строго выполнено.

Вот это — настоящая катастрофа для США. Хуситы не просто стали хозяевами Красного моря, они ещё и добились признания своего статуса от нейтральных игроков. Контейнеровозы, которые должны были бы спрашивать разрешения на проход у США, теперь просят защиты не у США, а у хуситов. Это значит, что США слабы, причём слабы не в балете или в производстве пылесосов, а слабы именно по тому военному направлению, которое делает их сверхдержавой.

Проблемы не было бы, если бы США могли отвернуться от Израиля, предоставив своему агрессивному союзнику самостоятельно расхлёбывать заваренную им кашу. Власти США, однако, любят Израиль слишком сильно, чтобы такое было возможно. Кроме того, пожалуй, уже и поздно. Если американцы попытаются сейчас списать Израиль с баланса, мировое сообщество воспримет это не как циничный расчёт сильного, а как трусливую беспомощность слабого.

Прямолинейным решением стала бы военная операция против хуситов, но у современных США нет на неё сил, особенно в предвыборный год. Подогнать корабли к берегу и всё разбомбить американцы не могут, так как союзники снабжают хуситов мощным дальнобойным оружием, включая баллистическое, и так как хуситы распределены по большой территории, из-за чего американцам непонятно, что именно надо бомбить. Вводить же американские войска в кишащую опытными партизанами страну означает получить очередной Афганистан. А ведь у США висит ещё гирей на ноге тонущая Украина, США должны поддерживать Израиль в его конфликте с другими своими соседями, также начинает прогреваться Тайвань, выборы в котором состоятся уже через три дня…

В общем, Израиль невольно подал мировому сообществу ясный сигнал: США больше не сверхдержава, американцы беспомощно сдулись в первом же локальном морском конфликте. Если США так и не решатся принять вызов хуситов, пожалуй, американцев начнут теснить по всему миру. Гегемония США строилась на огромном количестве невыгодных сделок, которые они силой навязывали другим государствам. Теперь, когда слабость США стала очевидной, эти сделки будут массово расторгать.