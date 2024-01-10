Зюганов извинился за массовые прорывы советских труб в Подмосковье

Глава ведущей оппозиционной партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех коммунистов России публично покаяться за ошибки, допущенные в СССР при строительстве коммунальной инфраструктуры.

«Не буду скрывать – трубы, которые сейчас рвутся в Подмосковье, были просто плохо сделаны. Большинство не прослужили и 50 лет. И КПРФ, как наследница КПСС, должна нести ответственность за грехи наших предшественников», – считает Зюганов.

Лидер коммунистов также пообещал направить часть средств из «партийной кассы» на ремонт коммуникаций. Уже в ближайшие дни в Подольске состоится митинг-субботник, на котором члены ЦК КПРФ попробуют отремонтировать котельную.

«Я лично готов латать трубы, а товарищи же будут заниматься ремонтов котлов, – сказал политик. – Предлагаю всем коммунистам деятельной работой исправить ситуацию, иначе простые люди нас не поймут».

—