 

Стример Johnny Somali оштрафован в Японии за громкую музыку в ресторане

10.01.2024, 12:10, Разное
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Японский суд наложил штраф в размере 200 тысяч иен (примерно $1,4 тысячи или 125 тысяч рублей по курсу на 10 января 2024 года) на американского стримера Рамси Халида Исмаэля, известного как Johnny Somali, за громкую музыку в одном из ресторанов в Осаки. Об этом пишет издание Kyodo News.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года, когда молодой человек включил громкую музыку, что вызвало смущение посетителей и привело к остановке работы персонала.

Судебное разбирательство состоялось 10 января 2024 года. В ходе слушания 24-летний блогер заявил, что громкая музыка включилась случайно, во время съемки видео. Однако судья Юкиэ Ясуфуку указал на то, что ответчик мог бы немедленно снизить громкость, но не сделал этого, что позволяет считать его действия “злонамеренными”.

Johnny Somali начал свою карьеру в 2023 году и проводит провокационные стримы. Он был заблокирован на Twitch и Kick. Например, до случая в ресторане Осаки, блогер ходил по улицам других японских городов, высказывая расистские оскорбления в адрес местных жителей и угрожая им ядерным оружием США.


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