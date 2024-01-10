Начальник УФСИН: «Певец Шарлот произвел фурор на рождественском концерте в следственном изоляторе»

Несмотря на жесткую меру пресечения в виде ареста почти на два месяца, певец Эдуард Шарлот быстро обрёл популярность и уважение среди сокамерников и сотрудников изолятора.

– Когда Эдуарда к нам этапировали, я планировал перевоспитать его с помощью наших традиционных инструментов, однако, наши методы доставили ему удовольствие, поэтому больше его никто не трогал, – рассказал начальник УФСИН по Самарской области Александр Демидов.

По словам адвоката Шарлота, с начальником СИЗО удалось договориться о размещении в старом актовом зале следственного изолятора фортепиано и об обеспечении доступа артиста к инструменту для репетиций. Ежедневные репетиции артиста привлекли внимание не только сотрудников и заключенных, но и прохожих.

7 января, прогуливаясь мимо СИЗО, знаменитый современный пианист Кристиан Циммерман, услышав концерт Шарлота, не остался равнодушным и решил увидеть выступление.

– Когда я зашел в изолятор, то обнаружил, что охраны нет на месте, все кабинеты пустые, по звукам мне удалось найти дверь, за которой был в просторный концертный зал, рассчитанный на 1740 человек, в котором не было свободных мест, – пояснил музыкант. – В первых рядах сидели заключенные, за ними сотрудники ФСИН, на балконах полицейские, следователи, прокуроры и их семьи. Дослушав в живом исполнении песню Шарлота «Язык к языку», зал взорвался в овациях. Это, бесспорно, один из будущих гигантов фортепиано – нечто такое, что редко встречается в наши дни как на конкурсах, так и вне их.

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