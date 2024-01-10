Российский аналог “Википедии”, но соответствующий требованиям отечественной цензуры, “Рувики” запустят 15 января

Интернет-энциклопедия “Рувики”, российский аналог “Википедии”, объявила о своем полноценном запуске с 15 января. Эту информацию предоставила газета “Известия”, ссылаясь на пресс-службу проекта.

“Рувики” представляет собой коллаборативный проект, объединяющий как экспертов, так и обычных пользователей. Любой желающий может внести свой вклад в “Рувики”, однако только профессионалы гарантируют проверку и верификацию контента. С момента запуска бета-версии в июне прошлого года, на сайте уже доступно более 1,9 миллиона статей на русском языке.

Среднее время, проведенное пользователями на сайте “Рувики”, составляет более шести минут, а средняя глубина просмотра составляет более пяти страниц. Полноценная версия сайта, запущенная 15 января, будет включать в себя ряд новых технологических улучшений, включая персонализацию контента, кураторские подборки, аудиопересказы как полных, так и кратких версий статей, обновленные личные кабинеты пользователей, видеоматериалы и подкасты.

В бета-версии “Рувики” были введены категории “выверенных” и “рецензированных” статей: первые подвергаются проверке редакцией проекта, а вторые – экспертами. За полгода интерфейс “Рувики” был адаптирован для 20 языков, включая алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, ингушский, калмыцкий и другие. Всего в этих разделах содержится более 1,1 миллиона статей. По планам к 2024 году будет открыто еще как минимум 10 языковых разделов.