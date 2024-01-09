 

Определённые законом категории бюджетников будут освобождены от обязанности реализовывать избирательное право

09.01.2024, 13:33, Разное
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В Государственную думу внесён законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно тексту законопроекта, некоторые категории «бюджетников» больше не будут обязаны участвовать реализовывать своё избирательное право.

К таковым относят государственных служащих и работников бюджетных учреждений в случае, если они «иным путём» (помимо участия в голосовании) влияют на результаты на выборах различных уровней. Кроме того, освободят от избирательной повинности государственных гражданских и муниципальных служащих, отбывающих срок в местах лишения свободы и (или) признанных иностранными агентами.

Авторы законопроекта считают, что их инициатива поспособствует росту гражданской сознательности среди государственных служащих и работников бюджетных учреждений, а также продемонстрирует заботу государства об улучшении их правового статуса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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