В Москве квартиру юриста ограбили почти на 13 млн рублей

В новогодние праздники в Москве произошло ограбление квартиры юриста, что привело к ущербу в размере почти 13 миллионов рублей. Эта информация была обнародована во вторник, 9 января.

Преступление произошло в период с 28 декабря по 8 января на севере столицы, на улице Зои и Александра Космодемьянских. Преступник совершил ограбление квартиры юриста, который работал в адвокатском бюро под названием “Япом”.

Согласно данным источника, воры похитили из квартиры ювелирные украшения, а также деньги в евро, долларах и фунтах стерлингов. На данный момент правоохранительные органы активно работают над установлением примет злоумышленника, также возбуждено уголовное дело.