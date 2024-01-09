 

Челябинские ученые разработали устройство для опреснения воды

09.01.2024, 11:55, Разное
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Группа ученых, представляющих Южно-Уральский государственный университет, представила устройство, предназначенное для опреснения морской воды и работающее на солнечной энергии.

Изобретение, работающее по принципу двигателя внутреннего сгорания, состоит из поршневого цилиндра с двумя отделениями и способно произвести за сутки, потребляя один киловатт энергии в час, три литра воды. В том случае, если размеры опреснителя будут увеличены, данный показатель может возрасти до отметки в 15 тонн.

Себестоимость устройства для опреснения воды составляет 12 тысяч рублей, но при массовом производстве цена может колебаться в диапазоне от двух до шести тысяч рублей.   


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