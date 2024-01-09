Мнение: Письмо: “Совершенно из области мистики”

В это письме нет запроса на решение проблемы, но разобрать тут кое-что можно.

o_kolo

Здравствуйте, Эволюция!

Читаю Вас давно и в удовольствием. С Вашим журналом у меня связаны несколько мистических событий.

(Обычно мистикой называют какие-то странные или чудесные совпадения. Большая часть из них связаны с селективной особенностью восприятия. Это когда человек из огромного потока внешней информации выбирает только то, что отвечает на его вопрос, но ему может казаться, что Вселенная или некие силы отвечают на его вопрос)

Первый раз, во время эпидемии ковида, когда отношения в доме перегрелись, Вы своим постом и парой советов, как к этому подходить, что отвечать на некоторые “закидоны”, здорово и очень своевременно выручили меня.

(Большинство людей очень похожи и переживают примерно одно и то же, особенно во время эпидемий и катастроф, когда индивидуальные особенности уходят на второй план, а на первый план выходят коллективные проблемы. Во время карантина люди оказались в новой для себя, непривычной ситуации, поэтому волновали многих одни и те же вещи)

Второй раз, я уже совсем собиралась Вам написать, но, внезапно, Вам надоели одинаковые посты и Вы опубликовали вопросы на которые нужно ответить, чтобы помощь при разборе письма была самой эффективной. Я внимательно прочитала этот пост, потом с карандашиком проработала свои ответы и таким образом поняла: куда мне двигаться и на что обратить особое внимание.

(Это вообще общее правило. Если вы смотрите на свою ситуацию с точки зрения правильного локуса и границ, вы всегда сами увидите проблему. Это цель моего блога – научить всех читателей разбираться в своих проблемах, избавиться от хаоса, который многие видят вместо строгих законов поля)

Если первые два случая были “условно” мистическими, в которых Вы посредством своего блога отвечали на мои вопросы, то третий случай уже совершенно из области мистики.

У меня не ладятся отношения с младшей сестрой (я – старшая, она – средняя, есть еще младшая но ее опустим). Мы с ней общаемся, но в этом общении меня все время что-то раздражало. Все ответы мужа на мои вопросы о сестре, были подробными и , скорее касались их (мужа и сестры) отношений, поэтому эти объяснения, я не могла для себя принять. И вот, когда я внутренне одобрила для себя третью или четвертую редакцию письма к Вам. Когда внутренне уже собралась написать, у надежде, что Вы “подсветите” мне ситуацию, как вдруг в обиходном разговоре, муж в двух словах формулирует в чем заключается вопрос именно для меня!!!

(Подсветил муж, а благодарит автор меня. Хорошо бы ей сказать спасибо мужу. Мистика в данном случае – это во-первых, поиск мужем ответа на вопрос автора, на который до этого он дал неудовлетворительный ответ и искал другой, во-вторых, формулировка автором вопроса более-менее в границах. Когда вы задаете вопрос мимо границ, например “доколе ж” или “почему все вокруг такие дураки, и что я, умница, рядом с ними делаю?” ответа не поступит. А когда вопрос в границах, например “почему я гневаюсь в таких-то ситуациях” или “что я могу сделать, чтобы избежать ссор?”, то ответ на вопрос скорее всего поступит. Вы его дадите себе сами или услышите в первом же фильме или диалоге людей или кто-то близкий, как в случае автора, даст вам ответ, потому что тоже включен в размышления при вашей правильной формулировке)

А уж когда знаешь, с чем нужно бороться, выстраивать стратегию и рамки поведения гораздо проще.

Еще раз огромное спасибо за Ваш блог!

Всего самого лучшего Вам в наступившем году!

(Друзья, а у вас была мистика, связанная с чтением блога? Будем говорить про хорошую мистику, такая имеет психологический механизм, пусть иногда и совершенно непонятный. Но можем разобраться вместе)