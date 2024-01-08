Мнение: Крабовые санкции, рекорд производства удобрений и рост экспорта металлургического угля

1. В США вспомнили, что Россия является ещё и заметным экспортёром рыбы, и даже крабов. Так что теперь эти статьи нашего экспорта включены в американские санкции (ссылка):



Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

В заявлении американского ведомства отмечается, что запрет также распространяется и на продукты, которые были полностью или частично получены из российской рыбы. Это подразумевает в том числе ту рыбу, которая была добыта в водах под юрисдикцией России или судами под флагом РФ.

25 июля правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии.

С одной стороны, понятно, что задачу придумывать всё новые и новые санкции против России никто не отменял. Недавно вот США ввели санкции против Тамбовского хлебокомбината (за производство дронов), теперь вот отбиваются от русских крабов.

С другой стороны, про тектоническое разделение глобального торгового пространства на отдельные зоны говорили ещё задолго до начала горячей фазы Украинского кризиса. Многие эксперты полагают, что эпоха безудержно свободной торговли была временным феноменом, который скоро уже сменится на более привычную для нашей планеты конфигурацию из отчаянно защищающихся от вражеского импорта региональных зон.

2. ФосАгро, крупнейший российский производитель удобрений, продолжает ставить рекорды их производства (ссылка):



Российский производитель минеральных удобрений ФосАгро установил исторический рекорд выпуска агрохимической продукции.

Компания укрепила лидерство по суммарным поставкам минеральных удобрений российским аграриям. Предварительно, в 2023 году, они выросли сразу на 11%.

Удобрения, внесённые в этом году, во многом определяют урожай уже следующего года. Так что нам стоит ожидать дальнейших рекордов от нашего сельского хозяйства в наступившем 2024 году. Лично я, впрочем, вполне доволен уже тем фактом, что удобрений отгрузили больше. Будучи миноритарным акционером ФосАгро, я уже предвкушаю увеличение дивидендов.

3. Немодная угольная отрасль тем временем приносит России надёжный и стабильный доход (ссылка):

Экспорт металлургического угля из России превысит результат 2022 года.

Россия увеличила морской экспорт металлургического угля по итогам 11 месяцев 2023 года на 21%, до 40 млн тонн, следует из данных Kpler. За весь 2022 год морской экспорт металлургического угля, куда входит как коксующийся уголь, так и антрацит, составлял 36 млн тонн. Морской экспорт энергетического угля в январе—ноябре, напротив, снизился на 8,5%, до 96,4 млн тонн.

Индия в январе—октябре увеличила закупки российского коксующегося угля в 2,2 раза, до 5,2 млн тонн, говорится в материалах индийской таможни. Но основным экспортным рынком остается Китай, — пишет Ъ, куда поставки за десять месяцев 2023 года выросли на 22%, до 23,6 млн тонн.

Наибольший вклад в рост экспорта вносит «Эльгауголь». Более дорогие металлургические угли вытесняют с дефицитной экспортной инфраструктуры энергетический уголь, экспорт которого из России снижается.

Общий объём потребления угля в мире в 2023 году вырос примерно на 1,4%, в основном за счёт растущего спроса в Индии и Китае. Зелёные бесы пусть душат Европу до посинения, клиенты у России всё равно будут.