Небесно-голубой станет самым модным цветом весны: к каким нарядам можно присматриваться уже сейчас

Когда длинный зимний сезон наконец-то заканчивается и в воздухе ощущается намек на тепло, приходит время погрузиться в весенние тенденции. В марте, апреле и мае модно носить красивые пастельные оттенки, а весной этого года мы увидим много небесно-голубого цвета.

Вы можете создать образ от головы до пят в небесно-голубых оттенках или выбрать одну вещь в соответствии с этой модной цветовой гаммой, например легкий свитер или топ. Можно смешать несколько оттенков небесно-голубого или выбрать монохромную гамму. В весенних коллекциях также много джинсовой одежды с потертостями, поэтому если вы предпочитаете джинсы, то небесно-голубой цвет станет идеальным обновлением вашего гардероба. Прогоните мрачность зимы, опередив наступающую весеннюю моду, и соберите основные элементы вашего небесно-голубого гардероба.

Сочетайте различные оттенки пастельно-синего

Если вам хочется создать полностью образ в голубом цвете, но вы не хотите выглядеть слишком ярко, то добавьте в свой небесно-голубой наряд немного темного оттенка. Используйте максимум два оттенка, чтобы не перегружать свой образ синим цветом. Чтобы ваш образ сохранял легкость, выбирайте похожие по структуре ткани, например шифон и шелк.

Легкий небесно-голубой топ станет вашим основным весенним аксессуаром

Если у вас есть возможность обновить гардероб только одной вещью на весну, пусть это будет свободный, свежий топ. Он очень универсален и может быть надет как сверху, так и снизу, в зависимости от того, с чем вы его сочетаете. Заправьте его в широкие брюки и создайте изящный коктейльный образ, или наденьте поверх легинсов для более расслабленного стиля. Добавьте несколько длинных золотых ожерелий, и ваш наряд будет завершен.

Небесно-голубое платье в цветочек – мечта весны

Нет ничего лучше, чем надеть легкое платье, когда погода становится достаточно теплой, чтобы отказаться от зимних тяжелых свитеров. Отразите яркое небо с помощью нежно-голубого платья-футляра с цветочным принтом. Если на улице все еще прохладно, можете накинуть легкий кардиган или оверсайз-блейзер, которые будут актуальны и в летние месяцы.

Замените свои базовые черные брюки на светло-голубые

С приходом весны самое время отказаться от мрачных черных и коричневых оттенков в пользу более светлых. Вместо обычных черных брюк выберите великолепные светло-голубые. Вы можете надеть светло-серый топ для нейтрального стиля или создать образ небесной гармонии с ярко-белой рубашкой. Обратите внимание, что топ должен быть облегающим, чтобы сбалансировать объем брюк.

Шелковая рубашка в полоску станет отличным выбором для делового образа

Рубашки на пуговицах – это классика, которая никогда не выходит из моды. Их можно комбинировать с элегантной юбкой-карандашом или джинсами для делового стиля, а вечером добавить несколько аксессуаров. Чтобы подчеркнуть ваш стиль, выберите шелковую или атласную ткань в тонкую полоску и сочетайте с белыми брюками для легкости образа. Если хотите создать более вечерний образ, попробуйте макси-юбку и обувь на шпильках.