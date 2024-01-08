 

Рупор кремлевской пропаганды: Идем на 1000

08.01.2024, 20:40, Разное
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Количество опубликованных эпизодов применения «Ланцетов» достигло 900!

Согласно обновленной статистике (https://lostarmour.info/tags/lancet) коллег с Lostarmour @lost_armour, к вечеру 7 января 2024 года опубликовано ровно 900 эпизодов применения дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне СВО.

Из 900 целей было уничтожено 267, ещё 489 целей получили повреждения. Результаты других 74 попаданий точно определить не удалось. К сожалению, на 68 видео зафиксированы промахи.

Половина всех эпизодов боевого применения «Ланцетов» приходится на различную артиллерию. Были поражены 224 буксируемых орудия и миномёта, 201 САУ и 29 РСЗО. Другие частые цели: танки и тяжела спецтехника (129 эпизодов), лёгкая бронетехника (86 эпизодов), различные РЛС (67 эпизодов) и ЗРК (52 эпизода).

Напоминаем, что лишь часть эпизодов применения «Ланцетов» попадает в сеть. Реальный боевой счет гораздо выше.

https://t.me/boris_rozhin/108884 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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