Мнение: О немецком ультиматуме Киеву… Почему «зависла» помощь Украине?

Не только лишь у меня складывается впечатление, что провал украинского контрнаступления побудил западных лидеров пересмотреть своё отношение и к Украине и к её «лицу», Владимиру Зеленскому. Нет, на словах всё хорошо. Запад по-прежнему «вместе с храбрыми украинцами», но…

Этими словами всё и ограничивается. Их много, но вербальными интервенциями не выигрываются битвы. Они выигрываются оружием и людьми. И если людской ресурс у Киева ещё остался, то вооружение постепенно «истощается». А новых поставок нет.

Почему?

Одним кажется, что Запад постепенно «предаёт» Украину: в конце концов, для него украинские границы 1991 года — не цель в этом конфликте. И если не получилось в лоб, можно поискать иное решение. В котором Украина переходит во второстепенные члены уравнения. Спасибо ещё, что не в погрешность, которой можно пренебречь.

Другие полагают, что Запад начинает смотреть на своего лидера, #США, и ждать лидерских поступков от Америки. А там уже выстроиться в колонну солидарности. Как на грех, Вашингтон всё больше отвлекается на внутриполитические тёрки, да и война в Газе для него сейчас имеет наивысший приоритет. Еврейское лобби в американском истеблишменте повлиятельнее украинского всяко.

Ну а третьи говорят прямо: Запад смотрит на Украину и ждёт неких решений от неё. Каких?

Тут один неглупый человек и к тому же немец — никогда бы не подумал, что стану его цитировать — всё распедалил.

Чего эти западники ждут?

Они ждут от Украины какого-то важного и ясного сигнала, что Украина готова продолжать свою «війну з Росією». И готова выставить на неё новых бойцов взамен погибших и раненых. Иначе зачем Западу пускать бабки на ветер? Ведь проще тогда договориться с Москвой, благо её военный потенциал всерьёз ослаблен. Авдеевка не даст соврать.

Что же это за «сигнал»? Скорее всего, это принятие Верховной Радой изменений к закону о мобилизации. Всем уже ясно, что его нужно ужесточать и расширять категории граждан, которые под новую мобилизацию попадают. Иначе новых солдат не набрать.

Главком ВСУ Валерий Залужный, выступая в Раде, сказал, что ему нужно ещё полмиллиона солдат. Иначе не то, что «границы-1991» не вернуть, но и текущую ЛБС не удержать А потому ему безразлично каким способом нынешняя киевская #власть поставит под ружьё 500 тыс. человек. Пусть хоть сами депутаты берут автоматы и идут на фронт.

И вот тут депутатов начало корёжить. Как ни крути, а любое ужесточение правил мобилизации затрагивает их избирателей и даже ближайших родственников, вплоть до детей, а так не договаривались. И взявшись было обсуждать мобилизацию, депутаты уже через несколько часов дообсуждались чуть ли не до демобилизации…

Истина проста и безрадостна: все кто хотел «защищать Украину от врага» — либо на фронте, либо в земле, либо в плену, либо без рук-ног. Кто поумнее — те сдриснули за границу и гордятся «незламным» украинским духом из безопасного далека, воюя за нэньку в основном языком — в соцсетях и на футбольных матчах в европейских городах. А кто не смогли сдристнуть, обзавелись всевозможными бронями или обнаружили себя во второй и в третий раз студентами. Опять же грыжа или плоскостопие нашлись. Или ещё какая-то уважительная причина закосить от мобилизации.

Все как-то обвыклись, приспособились к нынешним правилам. А тут раз — и правила меняются! Шутите? А вдруг не успею правильную бумажку выправить? И что тогда? Нешто и вправду воевать идти? Не-не, мы так не договаривались!

Депутаты эти общественные настроения тонко чувствуют и хорошо понимают. Но и на Западе их видят и понимают ничуть не хуже. Потому и смотрят: готова ли Украина пройти свою часть пути? Готова ли выставить еще полмиллиона солдат? Если да, тогда есть смысл и оружие выделять ей, и #деньги. А если нет, то — нет. Пошалили, и будя.

Западные лидеры скажут: дорогие украинцы, мы вас с Россией не ссорили. Даже напротив, пытались помирить. Минскими соглашениями в том числе. Но вы сами полезли на рожон. Не ваш ли президент прямо на заседании «Нормандской четвёрки» послал лично Путина куда подальше? Не вы ли все им тогда восхищались? Ну что, подёргали медведя за усы? Поиграли с огнём? И доигрались…

Да, когда русский медведь встал на дыбы, мы вам и тут помогли. Только благодаря нашей помощи он не порвал вас, как тузик грелку. Спасиба, между прочим, не дождались. Но то такое — не впервой, потерпим. А вот закапывать ещё сотни миллиардов долларов и евро в тех, кто больше воевать не хотят — увольте. Так что вопрос ребром. Если вы такие бравые «доноры безопасности», как о том разглагольствует ваш президент, то вперёд: принимайте новый закон о мобилизации, выставляйте еще полмиллиона рекрутов против России, тогда и поговорим, как мы вам помогать будем…

А на нет — и суда нет. Как говорится, не можешь ср***ть — не мучай ж***пу. Садитесь-ка за стол переговоров с Путиным и подписывайте мир. Чего зря людей гробить и деньги переводить? Что значит — «какой»? Уж какой мир получится — такой и подписывайте. Ну, ладно, поможем вам достичь более-менее сносных договорённостей.

Такой вот неформальный ультиматум в пересказе Альфреда Коха, этнического немца, бывшего чубайсова соратника и нынешнего ярого противника Владимира Путина. Умного, в отличие от Ходорковского с Каспаровым, и понимающего западный менталитет, в отличие от подавляющего большинства украинцев.

Но если по-честному, то есть, отбросив спекуляции о том, как #армия, неделями бьющаяся то за Марьинку, то за Авдеевку, бодро пойдёт штурмовать Варшаву, Берлин и Париж, скажите, разве этот вражина в чём-то не прав?

Разве не нового «пушечного мяса» ждут сейчас от Украины её партнёры и спонсоры?

И кто из украинских диванных воинов готов им стать?

—