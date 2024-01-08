 

В Туркмении два академика подрались из-за спора о стихии знака Водолея

08.01.2024, 19:33, Разное
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В Туркменистане учёным пришлось разнимать двух академиков, старейших сотрудников национальной Академии наук из-за их спора о стихии знака Водолея. Конфликт произошёл на ежегодном заседании астрологической комиссии АН Туркменистана, традиционно проводящимся на высоте 200 метров над горящим кратером Дарваза в Дашогузском велаяте.

Во время научной конференции учёные должны были дать астрологические прогнозы для главных промышленных предприятий страны и государственных ведомств. Однако во время одного из заседаний председательствующий академик Комсомол Саддамихханов объявил, что будет рассматривать знак Водолея как часть стихии воды, а не воздуха. Столь антинаучное заявление привело к тому, что после непродолжительного спора другой академик запустил в него копьём. В ответ председатель отправил в оппонента огненный шар. Недовольный академик увернулся, а затем началась обыкновенная драка.

В результате потасовки никто всерьёз не пострадал, но у одного из учёных обнаружили растяжение мышц и увезли его в больницу на микроавтобусе скорой помощи РАФ-2203. Инцидент будет разобран на плановом заседании дисциплинарной комиссии Академии наук Туркменистана в марте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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