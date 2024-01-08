В стиле бохо с синими цветами и модель мини в горошек: десять стильных блузок свободного кроя с принтом (с чем сочетать)

В этом году огромной популярностью будут пользоваться блузки свободного кроя с принтом. Это именно та одежда, которая привлечет к себе внимание и поможет сделать создаваемый образ более привлекательным и стильным. Блузки свободного кроя с принтами являются универсальным вариантом. Такая одежда хорошо подойдет как для официальных мероприятий, так и для повседневной носки. Вот несколько советов относительно того, с чем сочетать такой наряд.

С чем можно сочетать свободную блузку

Чтобы получить действительно крутой и роскошный образ, стоит не только правильно подобрать свободную блузку, но и правильно сочетать ее с различными нарядами. Очень красиво она будет смотреться с твидовой короткой юбкой прямого покроя, с джинсами мом, брюками-кюлотами, широкими классическими брюками, легинсами.

Вот несколько красивых и стильных блузок, которые точно заслуживают внимания.

В стиле бохо с цветочным принтом

Блузка в стиле бохо кремового цвета с цветочным принтом синего, бежевого и горчичного цветов выглядит просто потрясающе и стильно. Изюминку наряду придает открытый воротник-стойка, свободные рукава и рюши.

В мелкий горошек

Темно-синяя блузка свободного покроя с V-образным вырезом и принтом в мелкий белый горошек смотрится очень красиво и стильно. Отличным дополнением станут длинные рукава с манжетами. Это поможет придать образу немного индивидуальности.

Пэчворк

Прямая рубашка свободного покроя с длинным рукавами с манжетами станет отличным решением. Хорошо смотрится принт пучок в оттенках бежевого, серого и фиолетового.

С цветочным принтом

Романтичная блуза с воротником-стойкой с рюшами и V-образным вырезом выглядит красиво и модно. Хорошо смотрится такой наряд свободного покроя. Блуза имеет роскошный минималистичный цветочный принт в розовых тонах.

Геометрический принт

Очень красиво и стильно смотрится блузка классического покроя на пуговицах с геометрическим принтом, выполненным в теплых тонах. Хорошо смотрится узор бежевого, белого и кораллового цвета.

Клетчатый принт

Прямая блуза с длинными рукавами и рюшами на плечах выглядит романтично и женственно. Все это красиво сочетается вместе с воротником-стойкой и клетчатым принтом красного, черного и белого цветов.

Полоски

Блуза в стиле бохо с высоким воротником, кружевной отделкой и голубыми и белыми вертикальными полосками придает образу особую роскошь. Такой наряд застегивается на пуговицы, а манжеты украшены горизонтальными полосками.

Винтажный принт

Свободная блузка с длинным рукавами-фонариками хорошо сочетается с самыми различными нарядами. Такая одежда имеет высокий воротник с V-образным вырезом и бантик с винтажным принтом в стиле 70-х годов.

Черно-белое

Свободная блузка с черно-белым принтом станет отличным решением для создания красивого и модного образа. Такой наряд дополнен рукавами-фонариками и боковым узлом.

Цветочный узор

Свободная полупрозрачная блузка черного цвета с мелким цветочным принтом выглядит интересно и мило. Особую притягательность такому наряду придает V-образный вырез и свободные французские рукава.