Гражданин Израиля, продавший владельцу «Мутабора» мощи Николая Чудотворца, оказался учеником Блиновской
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Святые мощи
Николая Чудотворца, которые владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов пожертвовал
храму Знамения иконы Божьей Матери, были приобретены им в онлайн-маркетплейсе за
150 тысяч рублей. Продавцом выступил гражданин
Израиля, ранее посещавший бизнес-курсы Елены Блиновской.
Изучив товары на
маркетплейсах, расследователи «Панорамы» выяснили, что Александр Гольдштейн торгует мощами
христианских святых с 2018 года. Он занялся этим бизнесом после прохождения
курса «Молодой стартапер» Елены Блиновской. За это время он продал через
российские и украинские онлайн-сервисы порядка 40 кг реликвий, в том числе 3
головы Иоанна Крестителя, 14 пальцев с рук евангелиста Луки, копьё Лонгина и 22
ребра Адама.
В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено дело о неуплате
налогов: выяснилось, что он иногда продавал мощи великомучеников под видом
мощей обычных святых, а в декларации занижал их канонический статус, чтобы
снизить сумму налогов. Предприниматель в свою очередь утверждает, что мощи Николая Чудотворца, которые он продал
Данилову, настоящие.
«У нас все мощи
настоящие. К каждому предмету прилагается справка с собственноручной подписью святого
о добровольном согласии передать свои мощи после смерти ИП «Гольдштейн А.А.» –
объяснил предприниматель. – Хозяин «Мутабора» был в отчаянном положении,
поэтому я ему продал два мизинца святого Николая по цене одного. А то, что оба мизинца
оказались левыми, это не ко мне вопрос. Если Господу было
угодно, чтобы у святителя Николая было два левых мизинца, то кто мы такие,
чтобы с этим спорить?»
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет