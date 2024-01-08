 

Гражданин Израиля, продавший владельцу «Мутабора» мощи Николая Чудотворца, оказался учеником Блиновской

08.01.2024, 17:33, Разное
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Святые мощи
Николая Чудотворца, которые владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов пожертвовал
храму Знамения иконы Божьей Матери, были приобретены им в онлайн-маркетплейсе за
150 тысяч рублей. Продавцом выступил гражданин
Израиля, ранее посещавший бизнес-курсы Елены Блиновской.

Изучив товары на
маркетплейсах, расследователи «Панорамы» выяснили, что Александр Гольдштейн торгует мощами
христианских святых с 2018 года. Он занялся этим бизнесом после прохождения
курса «Молодой стартапер» Елены Блиновской. За это время он продал через
российские и украинские онлайн-сервисы порядка 40 кг реликвий, в том числе 3
головы Иоанна Крестителя, 14 пальцев с рук евангелиста Луки, копьё Лонгина и 22
ребра Адама.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено дело о неуплате
налогов: выяснилось, что он иногда продавал мощи великомучеников под видом
мощей обычных святых, а в декларации занижал их канонический статус, чтобы
снизить сумму налогов. Предприниматель в свою очередь утверждает, что мощи Николая Чудотворца, которые он продал
Данилову, настоящие.

«У нас все мощи
настоящие. К каждому предмету прилагается справка с собственноручной подписью святого
о добровольном согласии передать свои мощи после смерти ИП «Гольдштейн А.А.» –
объяснил предприниматель. – Хозяин «Мутабора» был в отчаянном положении,
поэтому я ему продал два мизинца святого Николая по цене одного. А то, что оба мизинца
оказались левыми, это не ко мне вопрос. Если Господу было
угодно, чтобы у святителя Николая было два левых мизинца, то кто мы такие,
чтобы с этим спорить?»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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