Гражданин Израиля, продавший владельцу «Мутабора» мощи Николая Чудотворца, оказался учеником Блиновской

Святые мощи

Николая Чудотворца, которые владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов пожертвовал

храму Знамения иконы Божьей Матери, были приобретены им в онлайн-маркетплейсе за

150 тысяч рублей. Продавцом выступил гражданин

Израиля, ранее посещавший бизнес-курсы Елены Блиновской.

Изучив товары на

маркетплейсах, расследователи «Панорамы» выяснили, что Александр Гольдштейн торгует мощами

христианских святых с 2018 года. Он занялся этим бизнесом после прохождения

курса «Молодой стартапер» Елены Блиновской. За это время он продал через

российские и украинские онлайн-сервисы порядка 40 кг реликвий, в том числе 3

головы Иоанна Крестителя, 14 пальцев с рук евангелиста Луки, копьё Лонгина и 22

ребра Адама.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено дело о неуплате

налогов: выяснилось, что он иногда продавал мощи великомучеников под видом

мощей обычных святых, а в декларации занижал их канонический статус, чтобы

снизить сумму налогов. Предприниматель в свою очередь утверждает, что мощи Николая Чудотворца, которые он продал

Данилову, настоящие.

«У нас все мощи

настоящие. К каждому предмету прилагается справка с собственноручной подписью святого

о добровольном согласии передать свои мощи после смерти ИП «Гольдштейн А.А.» –

объяснил предприниматель. – Хозяин «Мутабора» был в отчаянном положении,

поэтому я ему продал два мизинца святого Николая по цене одного. А то, что оба мизинца

оказались левыми, это не ко мне вопрос. Если Господу было

угодно, чтобы у святителя Николая было два левых мизинца, то кто мы такие,

чтобы с этим спорить?»

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