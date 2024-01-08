 

Титов заявил, что РФ больше никогда не повернется к Западу

08.01.2024, 17:30, Разное
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов поделился своими взглядами на будущее экономических отношений РФ с Западом. В интервью «РИА Новости» он заявил, что даже в случае снятия санкций со стороны Европейского союза и США, РФ не будет искать обратного пути к Западу. Титов утверждает, что это связано не только с текущими негодованиями по отношению к России, но и с пересмотром приоритетов.

Он утверждает, что с февраля 2022 года российская экономика претерпела существенные изменения, акцентируя внимание на развитии отношений с Востоком. Восточные партнеры предоставляют доступ к современным технологиям и обладают значительными ресурсами, что делает их привлекательными для сотрудничества с Москвой.

Титов сообщил, что РФ начала замещать импорт по нескольким стратегическим направлениям, что сделало её более независимой. Однако он признает, что существует ряд областей, в которых страна все еще отстает и должна догнать мировой уровень.

Говоря о процентной ставке Центрального банка России, Титов подчеркнул, что её повышение серьезное тормозит экономику, поскольку не способствует снижению инфляции. Он подчеркнул необходимость стимулирования российского производства и увеличения выпуска товаров, чтобы справиться с инфляционным давлением.

Таким образом, РФ ориентируется на Восток, стремясь укрепить свои экономические связи и развивать сотрудничество, несмотря на возможное снятие санкций со стороны Запада.


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